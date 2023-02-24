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Ferrexpo увійшла у ТОП-4 найбільших благодійників України

Сьогодні, 18:28 Переглядів: 286

 

24 лютого – річниця повномасштабного вторгнення Росії. З цієї нагоди LIGA.net зібрала інформацію про ресурси, які бізнес інвестував у перемогу України. Гроші, дрони, автомобілі, бронежилети, шоломи, навіть харчі – все це надав і продовжує надавати бізнес, витративши мільярди гривень за останні 365 діб.

Згідно з цим дослідженням, у ТОП-4 найбільших благодійників України увійшла компанія Ferrexpo, підприємства якої представлені й на Кременчуччині.

Попри те, що 2022 рік був надскладним для усієї металургійної галузі та групи компаній Ferrexpo зокрема (у 2022 році Група виготовила 6,1 мільйона тонн продукції, що на 46% менше порівняно з попереднім роком), компанія надала допомоги на майже 700 мільйонів гривень. 

Серед іншого компанія звітує про:

 

Згідно з інформацією видання, найбільшу підтримку на 5 млрд грн надав холдинг SCM, який обʼєднує 150 000 працівників підприємств Метінвест, ДТЕК, Лемтранс. Другу і третю позицію посідають аграрні холдинги Kernel (11 000 співробітників), МХП (30 000 співробітників) - 1 млрд грн і 794 млн грн відповідно.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo благодійність
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