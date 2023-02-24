Служба допомоги мера кременчужанам торік опрацювала майже 12 тисяч звернень

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 56

Відділ оперативного контролю за станом у місті, або служба допомоги мера кременчужанам, опрацювала майже 12 тисяч звернень за 2022 рік. Про це повідомила пресслужба мерії Кременчука.

Містяни найбільше зробили запитів щодо комунальних послуг – 3 650 звернень, а також з питань житлової політики – 3 414.

Після початку повномасштабного вторгнення росії приймали й звернення щодо сирен, укриттів, питань через руйнування житла внаслідок ракетних атак.

Громадяни та підприємства можуть звертатись до служби допомоги для вирішення питань, скарг та пропозицій, пов'язаних з життєдіяльністю міста. Нагадаємо, номер гарячої лінії: 15-63.