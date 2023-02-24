У Кременчуці вперше в області видалили камінь з нирки ендоскопічним способом

У Кременчуці вперше в Полтавській області видалили камінь з нирки ендоскопічним способом. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.
Перкутанна нефролітотрипсія – сучасний метод лікування сечокам’яної хвороби, завдяки якому проводиться видалення каменів з нирок через невеликий розріз на шкірі. Уже наступного дня пацієнт може їсти, пити та ходити. Раніше робився великий надріз на шкірі та нирках, що ускладнювало реабілітаційний період.
Операцію провели в лікарні «Придніпровська». Її виконали кременчуцькі лікарі 22 лютого для жінки 58 років.
До цього ендоскопічне видалення каменю з нирки не робили через відсутність обладнання. Його нещодавно придбали за кошти медичного закладу.
Операція є безкоштовною та виконується за електронним направленням сімейного лікаря.
Нагадаємо, 16 червня 2022 року у кардіохірургічному центрі лікарні «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер