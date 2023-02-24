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Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці вперше в області видалили камінь з нирки ендоскопічним способом

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 748 Коментарів: 1

 

Операцію провели в лікарні «Придніпровська»

У Кременчуці вперше в Полтавській області видалили камінь з нирки ендоскопічним способом. Про це повідомила пресслужба мерії нашого міста.

Перкутанна нефролітотрипсія – сучасний метод лікування сечокам’яної хвороби, завдяки якому проводиться видалення каменів з нирок через невеликий розріз на шкірі. Уже наступного дня пацієнт може їсти, пити та ходити. Раніше робився великий надріз на шкірі та нирках, що ускладнювало реабілітаційний період.

Операцію провели в лікарні «Придніпровська». Її виконали кременчуцькі лікарі 22 лютого для жінки 58 років.

До цього ендоскопічне видалення каменю з нирки не робили через відсутність обладнання. Його нещодавно придбали за кошти медичного закладу.

Операція є безкоштовною та виконується за електронним направленням сімейного лікаря.

Нагадаємо, 16 червня 2022 року у кардіохірургічному центрі лікарні «Кременчуцька» вперше зробили складну операцію на сонній артерії.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: пресслужба мерії Кременчука
Теги: операція лікарня Придніпровська
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Коментарі: 1

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Туся:
Сьогодні, 21:10

безкоштовною??? Ну можливо, бо вона була показовою . Нещодавно я сама там лікувалася. Гіпертонія. За направленням сімейного лікаря. За 8 днів - 5 тисяч.  Через день  мед. сестра давала мені бумажку на якій вказувалася сума сплати до каси. А, каса видавала чек, де було надруковано, що це від мене благодійний внесок лікарні. Усі ліки надавала лікарня. Зараз я гадаю, що можливо краще б було, як би я сама собі купляля ліки в аптеці. Але такий підхід не подобається лікарям. А,  сперечатися з ними , коли прийшов за допомогою, якось не дуже доречно. Ну і на кінець скажу, що як прийшла з високим тиском, так і пішла з ним. Отаке лікування. легче стало тільки моєму гаманцеві.


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