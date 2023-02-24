Вчора в одному із сіл Полтавщини горів житловий будинок

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 23 лютого, у селі Деревки Полтавського району, на вулиці Шкільній загорівся житловий будинок. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 19.35. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив облицювання стін та стелі на площі 11 кв.м. Від повного знищення полум'ям будинок врятували. До гасіння залучився 4 державний пожежно-рятувальний пост.

Причина пожежі встановлюється.