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Кременчук, Гроші

«Кременчукводоканал» на купівлю причепів для перевезення генераторів виділять 740 тис грн

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 130

 

Причепи потрібні для забезпечення безперебійної роботи обладнання під час виникнення аварійних ситуацій

На позачерговій ХІХ сесії Кременчуцької міської ради, яка відбулася у п’ятницю, 24 лютого депутати затвердили Програми розвитку водопровідно-каналізаційного господарства Кременчуцької міської територіальної громади на 2022-2024 роки у новій редакції. Це чергова «нова редакція» цієї програми, яка оновлюється майже щомісяця.

Зміна стосується збільшення загальної суми витрат на виконання програми зі 763,6 млн до 764,3 млн грн, тобто на 740 тисяч грн для «придбання причепів під генератори». На цю суму буде збільшений статутний капітал КП «Кременчукводоканал».

У пояснювальній записці до проєкту рішення зазначається, що протягом 2022 року через обстріли об’єктів енергетичної інфраструктури виникали та продовжують виникати проблеми з постачанням електричної енергії для важливих об’єктів підприємства, що призводять до припинення водопостачання та водовідведення. Через це виникають аварійні ситуації, які можуть спричинити екологічну катастрофу.

Для забезпечення безперебійної роботи обладнання об’єктів КП «Кременчукводоканал» минулого року були придбані дизельні генератори, які потрібно перевозити на різні об’єкти підприємства. Для їх транспортування і потрібні причепи.

— Вирішення зазначеного питання дозволить оперативно забезпечувати електричною енергією найважливіші об’єкти критичної інфраструктури водопровідно-каналізаційного господарства під час виникнення аварійних ситуацій, — йдеться у пояснювальній записці.

Скільки причепів та які будуть придбані за 740 тисяч грн у новій редакції програми не повідомляється. А Департаменту фінансів та Департаменту ЖКГ Кременчуцької міської ради доручено здійснювати загальну координацію, фінансування та моніторинг виконання заходів Програми.

Нагадаємо, що міська Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства на 2022-2024 роки була прийнята на сесії Кременчуцької міської ради наприкінці жовтня 2022 року. Через півтора місяця, 9-го грудня її повторно затверджували у новій редакції. Тоді загальну суму на реалізацію програми збільшили з 650 до майже 668 млн грн.

Наприкінці грудня депутати затвердили чергову редакції цієї програми, збільшивши видатки на її реалізацію ще на 12,7 млн грн — до 680 млн грн.

За два місяці цього року ця сума зросла вже до 764 млн грн. І, напевно, це ще не остаточна цифра видатків з міського бюджету на реалізацію цієї програми.

На розвиток водопровідно-каналізаційного господарства Кременчука додатково виділять 12,7 млн грн
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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчукводоканал Кременчуцька міська рада програма
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