В Україні знову рекордно знизився рівень безробіття

У лютому 2023 офіційно зареєстровані як безробітні 166 тис. осіб. За місяць мінус 20 тис.
Про новий позитивний антирекорд повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.
Для розуміння, в червні 2022 в Україні було зареєстровано 316,4 тис. А потім, після зміни законодавства, кількість безробітних почала знижуватися:
Раніше ми писали, що українці отримуватимуть виплати по безробіттю лише 90 днів.
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер