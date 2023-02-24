В Україні знову рекордно знизився рівень безробіття

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 136

Цьому суттєво посприяла необхідність надання довідки з військкомату

У лютому 2023 офіційно зареєстровані як безробітні 166 тис. осіб. За місяць мінус 20 тис.

Про новий позитивний антирекорд повідомив Ярослав Железняк, народний депутат України, перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Для розуміння, в червні 2022 в Україні було зареєстровано 316,4 тис. А потім, після зміни законодавства, кількість безробітних почала знижуватися:

Листопад 2022 — 239,1 тис.

Грудень 2022 — 208,9 тис.

Січень 2023 — 186,5 тис.

— Такі зміни пояснюються просто: скоротили виплати безробітнім + необхідність чоловікам приносити до Центрів зайнятості довідку з військкомату, — зауважив Ярослав Железняк.

Раніше ми писали, що українці отримуватимуть виплати по безробіттю лише 90 днів.