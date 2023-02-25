Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 159

Похмуро, дрібний дощ та потепління

Вихідними кременчужанам прогнозують теплу погоду. Буде похмуро. За даними сайтів прогнозу погоди, в суботу, 25 лютого, вдень очікується +8...+9°C. Сонце рідко з'являтиметься з-за хмар, південний вітер, ближче до вечора може розпочатися дощ. Наступного дня, 26 лютого — вдень буде +4°C, цілий день буде похмуро, а всю другу частину дня йтиме дрібний дощ. Синоптики прогнозують південно-західний вітер на весь день.

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