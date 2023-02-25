У Кременчуці безвісти зник 46-річний Рустам Абрашитов

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Вийшов з дому та не повернувся

У Кременчуці безвісти зник 46-річний Рустам Тигірович Абрашитов. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що чоловік 17 лютого пішов з дому та не повернувся.

Прикмети зниклого: зріст 185 см, міцної статури, волосся темно–русе з сивиною, має бороду. Особливі прикмети: на лівій руці має татуювання у вигляді крил птаха. На момент зникнення був одягнений в темно–сіру куртку, сіру шапку, сині джинси, жовті черевики.

Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, що допоможе пришвидшити його розшук, повідомте до поліції за номерами: 099-793-35-04, 098-739-26-30 або 102.