Протягом доби 25 лютого на Полтавщині очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
В області оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.
Раніше ми писали, якою буде погода у Кременчуці цими вихідними.
Додано:
Також сьогодні протягом всього дня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності – жовтий).
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№ 7 від 16 лютого 2023Читати номер