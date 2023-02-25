Кременчужан попереджають про штормовий вітер та туман (додано)

Сьогодні, 10:06 Переглядів: 350

Протягом доби 25 лютого на Полтавщині очікуються пориви південного вітру 15-20 м/с. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

В області оголосили 1 рівень небезпечності, жовтий.

Раніше ми писали, якою буде погода у Кременчуці цими вихідними.

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Також сьогодні протягом всього дня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності – жовтий).