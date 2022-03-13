Ferrexpo надала місця для розміщення 1335 біженців

Сьогодні, 01:00 Переглядів: 87

Компанія Ferrexpo надала корпоративну нерухомість – готель, бази відпочинку, гуртожиток та дитячий табір для розміщення 1335 осіб з інших регіонів країни, які шукають притулку від війни. Про це йдеться у повідомленні компанії у Facebook.

У цих точках компанія надає безкоштовне проживання, харчування, лікування та психологічну підтримку.

- Дехто залишається на одну ніч і продовжує свій шлях до інших пунктів призначення. Ті, кому нікуди їхати далі, знаходять житло у Горішніх Плавнях – рідному місті Ferrexpo – і відповідно до кваліфікації можуть знайти потрібну роботу в нашій компанії, – йдеться у повідомленні.