Українці в Польщі отримають по 300 злотих

Сьогодні, 01:32 Переглядів: 113

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, що регламентує умови перебування українських біженців та розміри їх соціальної підтримки.

Нагадаємо, відповідний законопроект було ухвалено Сеймом ще у середу 9 березня. Через день Сенат – верхня палата польського парламенту ухвалив загалом 60 поправок до цього закону. Біля десятка з них були ухвалені Сеймом у вранці 12 березня.

Зокрема документ передбачає, що біженці з України зможуть отримувати податковий номер, працювати у Польщі та отримати доступ до медичної допомоги. При цьому одноразова фінансова допомога складатиме 300 злотих на особу.