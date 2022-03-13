ЗМІ повідомляють про вибухи біля консульства США в Іраку

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ЗМІ повідомляють про вибухи біля консульства США в Іраку. Збройні сили України повідомили, що було нанесено ракетні удари з території Ірану.

Губернатор Ербіля Омед Хошнав заявив, що впало кілька ракет, але незрозуміло, чи було метою консульство США чи аеропорт у місті. Було чути п'ять вибухів.

Найближчим часом очікується звернення Джо Байдена до американців.

Союзник Ірану - Росія і, є ймовірність, що це вона підштовхнула Іран до протистояння зі США, адже тоді США можуть переключитися з українського питання на східний кейс.

Іран в свою чергу повідомляє, що атака велася по об'єктах Моссада в Іраку, який раніше силами ВПС Ізраїлю усунув іранських офіцерів у Сирії.