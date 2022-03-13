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Україна назавжди: шотландці зареєстрували новий тартан у кольорах українського прапора

Сьогодні, 02:00 Переглядів: 1

 

Тартан у кольорах, які символізують союз та непокору

Шотландська модна компанія випустила новий тартан, назвавши його «Україна назавжди», як символ «союзу та непокори». Компанія Great Scot створила унікальний тартан, використовуючи кольори шотландського та українського прапорів як символ солідарності Шотландії з народом України. Про це пише Daily Record.

Нова картата тканина, або тартан, дістала назву Ukraine Forever (Україна назавжди). Засновниця компанії Марго Пейдж підтвердила, що ідея проєкту виникла після того, як вони попросили онлайн-спільноту поділитися пропозиціями про те, як вони можуть допомогти з поточною кризою в Україні, яка виникла після того, як у неї вторглися російські війська.

Марго розповіла, що це була командна робота, яка об'єднала всіх, від швачок до команди доставки, щоб створити «емоційний» дизайн та заяву про «союз і непокору».

Фірма з шотландського міста Кейт виробляє шарфи та пледи з вовни і в компанії вже заявили, що зроблять все, щоб новий тартан поширився по всьому світу і став символом миру. А поки що вони подали заявку на реєстрацію нового забарвлення в Шотландський регістр тартанів і сподіваються, що його схвалять і вони зможуть використати його у своїх виробах.

- Ми створили цей дуже демократичний, міцний, символічний тартан на віки. Це союз двох суверенних прапорів і ми хочемо, щоб він став силою на благо, - резюмувала Марго.

А поки що команда Great Scot відкрила збір грошей на допомогу українцям, змушеним тікати від російської агресії.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна мистецтво Шотландія
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