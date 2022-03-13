Укрзалізниця оприлюднила графік поїздів на 13 березня

Укрзалізниця вводить стабільний графік курсування поїздів до переходу на літній час 27 березня. Додаткові евакуаційні рейси за потреби призначатимуться щоденно, про них ми повідомлятимемо додатково.
Крім того, зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсують 9 пар поїздів.
Усі евакуаційні та регулярні рейси в напрямку західної України та за її межі лишаються безкоштовними. Квитки на зворотні рейси є у продажу.
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