Як вберегтися від переохолодження у сховищі

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 732

Разом з питтям та перекусами намагайтесь рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитесь

Внаслідок повномасштабного військово вторгнення росії на територію України, мешканці деяких міст Україні змушені дні та ночі проводити у сховищах, аби вберегти себе та своїх рідних від обстрілів. Деколи середня температура там досягає менше ніж +10°C. В таких умовах легко переохолодитися. Рекомендації надає Центр громадського здоров’я України.

Тож, декілька рекомендацій, як облаштуватися, аби було тепло і зручно. Перш за все, варто піклуватися про багатошаровість одягу:

Білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна)

Середній шар (светр, кофта тощо)

Верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)

Перший час у сховищі верхній одяг може бути розіпнутий. Краще додавати на себе одяг в міру відчуттів, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.

Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Їжте та майте перекус. Щоби підтримувати нормальну температуру, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. З собою можна взяти термос із чаєм або окропом.

Разом з питтям та перекусами намагайтесь рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитесь.

Ковдри, подушки, каремати, спальники, матраци повинні бути з вами. Уникайте сидіння на голих поверхнях, навіть якщо на вас три шари теплого одягу.

Бережіть себе!