Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук, Путін проти українського народу

Як вберегтися від переохолодження у сховищі

Сьогодні, 03:00 Переглядів: 732

 

Разом з питтям та перекусами намагайтесь рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитесь

Внаслідок повномасштабного військово вторгнення росії на територію України, мешканці деяких міст Україні змушені дні та ночі проводити у сховищах, аби вберегти себе та своїх рідних від обстрілів. Деколи середня температура там досягає менше ніж +10°C. В таких умовах легко переохолодитися. Рекомендації надає Центр громадського здоров’я України. 

Тож, декілька рекомендацій, як облаштуватися, аби було тепло і зручно. Перш за все, варто піклуватися про багатошаровість одягу:

  • Білизна (спідня білизна, колготки, шкарпетки, термобілизна)
  • Середній шар (светр, кофта тощо)
  • Верхній одяг (куртка, штани, шарф, шапка, рукавички)

Перший час у сховищі верхній одяг може бути розіпнутий. Краще додавати на себе одяг в міру відчуттів, ніж одразу бути сильно закутаним, адже потім тіло втратить можливість грітися.

Обирайте одяг із натуральних чи спецматеріалів. Одяг не обов’язково має бути грубим і сковувати рухи, головне — багатошаровість і просторість: між різними одежинами утворюється повітряний прошарок, який утримуватиме тепло.

Не залишайте відкритими кінцівки та голову: через долоні та оголену голову ви втрачаєте чимало тепла і можете захворіти.

Обирайте зимове взуття із товстою підошвою: воно має бути просторим, добрим за розміром та не стискати ногу, щоби підтримувати нормальний кровообіг.

А от від металевих прикрас краще відмовитися. Метал охолоджується дуже швидко, і його контакт зі шкірою може призвести до обмороження окремих ділянок чи холодових травм. До того ж кільця сповільнюють рух крові у пальцях, а отже вони швидше замерзнуть.

Їжте та майте перекус. Щоби підтримувати нормальну температуру, організм використовує більше енергії, тож і поповнювати її треба частіше. З собою можна взяти термос із чаєм або окропом.

Разом з питтям та перекусами намагайтесь рухатись, принаймні пальцями кінцівок рук та ніг, щоб зігрітися. Рухи допоможуть прискорити кровообіг, а отже ви не переохолодитесь.

Ковдри, подушки, каремати, спальники, матраци повинні бути з вами. Уникайте сидіння на голих поверхнях, навіть якщо на вас три шари теплого одягу.

Бережіть себе!

1
Автор: Альона Душенко
Теги: війна укриття сховище бомбосховища
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх