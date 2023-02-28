Вчора у Гадячі горіла господарча будівля

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Травмованих та загиблих немає

Вчора, 27 лютого, о 19.58, у Гадячі Миргородського району, на вулиці Яровій загорілася господарча будівля. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Полтавській області.

Пожежу ліквідували о 20.59. Травмованих та загиблих немає. Вогонь знищив дровник та 1 м куб. дров. До гасіння залучалася 6 державна пожежно-рятувальна частина.

Причина пожежі встановлюється.