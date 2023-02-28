Уряд ухвалив рішення по індексації пенсій: який максимальний розмір підвищення та хто його не отримає

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 310

Індексація пенсій в Україні з 1 березня торкнеться майже всіх категорій пенсіонерів, втім деякі з них під підвищення не відчують

Кабінет міністрів України ухвалив рішення щодо індексації пенсійних виплат з 1-го березня. На «Урядовому порталі» опублікований текст урядової постанови №168 від 24.02.2023 року «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2023 році». Згідно з цією постановою розмір індексації пенсій з 1-го березня 2023 року становитиме 19,7%.

Як зазначають в Міністерстві соціальної політики України, підвищення розміру пенсій відбудеться для 10,5 млн пенсіонерів. Вперше будуть проіндексовані мінімальні пенсії. Раніше вони під індексацію не потрапляли, а їх розмір підвищувався разом зі зростанням прожиткового мінімуму. Така новація дозволить забезпечити зростання розміру найменших пенсій. Для таких соціально вразливих пенсіонерів виплати збільшаться на суми від 420 до 520 грн.

Для яких категорій пенсіонерів будуть індексовані пенсії з 1-го березня:

для 5,2 млн «цивільних» пенсіонерів , яким пенсію призначено за Законом №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» до 2020 року — для них пенсії проіндексують на 19,7% показника середньої заробітної плати, з якої обчислюється пенсія;

, яким пенсію призначено за Законом №1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» до 2020 року для них пенсії проіндексують на 19,7% для 4,2 млн осіб, які отримували мінімальні пенсії — у них пенсія збільшиться на 19,7% від розміру мінімальних пенсійних виплат. Це стосується й тих пенсіонерів, пенсія яких містить державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру;

у них пенсія пенсія яких містить державну доплату до гарантованого державою мінімального розміру; для 0,5 млн пенсіонерів силових відомств (ЗСУ, МВС та інші) , для яких буде індексовано на 19,7% весь розмір пенсії;

, для яких буде індексовано на 19,7% весь розмір пенсії; для 94,5 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, отриманого при ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Чи зберігаються «вікові» доплати до пенсій?

У Мінсоцполітики зазначають, що й далі будуть виплачуватися щомісячні компенсаційні доплати до пенсій, призначені за ініціативою президента, для пенсіонерів старше 70 років. Розмір таких доплат буде:

для пенсіонерів старше 80 років — 570 грн;

570 грн; для пенсіонерів віком від 75 до 80 років — 456 грн;

для пенсіонерів віком від 70 до 75 років — 300 грн .

Варто зауважити, що такі «вікові» доплати до пенсій встановлюються тільки у разі, якщо розмір пенсії не перевищує 10340 грн.

Кому ще підвищать пенсійні виплати та коли?

З 1-го квітня автоматично перерахують пенсії тих пенсіонерів, що працюють, призначені за законом № 1058 «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (таких близько 0,6 млн) — з урахуванням збільшеного страхового стажу.

З 1-го липня будуть проіндексовані на 19,7% спеціальні пенсії для 22,7 тисячі науковців, держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

З 1-го березня будуть проіндексовані на 19,7% щомісячні страхові виплати для 166,5 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Важливо! Підвищення пенсій у будь-якому випадку (розрахунків) становитиме не менше, ніж 100 грн.

Кому із ветеранів пенсії не проіндексують?

Для близько півмільйона пенсіонерів, яким пенсії були призначені у 2020 - 2022 роках, пенсії індексувати не будуть. Вони отримають лише мінімальне підвищення пенсій у розмірі 100 грн. Це пояснюється тим, що такі пенсіонери вже отримують пенсію, розмір якої значно вищий за ті, що отримують громадяни, які мають такий саме стаж, співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але вийшли на пенсію у попередні роки. Так вийшло через те, що пенсії для тих, хто досяг пенсійного віку, починаючи з 2020 року, обраховували з вищої, ніж у попередні роки, середньої заробітної плати. Відтак, індексація пенсійних виплат для них призвела б до збільшення розриву між розміром пенсії для людей, які мають однаковий стаж, однакове співвідношення їхньої заробітної плати до середньої заробітної плати в країні, але вийшли на пенсію у різні роки.

Підвищення пенсій не отримають також ті пенсіонери, які наразі отримують максимально встановлений законом розмір пенсій. У 2023 році це виплата у 20 930 грн.

Які обмеження у розмірі доплат до пенсій через індексацію передбачив уряд?

Кабінет міністрів запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Підвищення пенсій в результаті індексації буде обмежено сумою у 1500 грн для всіх отримувачів пенсії й страхових виплат, незалежно від категорії.

Повноваження щодо встановлення відповідних обмежень уряду надано законом про державний бюджет на 2023 рік.

У Мінсоцполітики зазначають, що запровадження такого обмеження дозволить більш справедливо розподілити наявний фінансовий ресурс на індексацію пенсій та забезпечити виплати тим громадянам, які отримують найменші пенсії.

— Таким чином уряд забезпечив баланс між соціальною справедливістю та пошуком необхідних фінансових ресурсів для проведення індексації у 2023 році, — зазначено у повідомленні Мінсоцполітики.

Звідки візьмуть кошти на збільшення пенсій?

Для проведення індексації в законі про державний бюджет на 2023 рік передбачено відповідний трансферт з держбюджету до Пенсійного фонду України.

— Напрямок, визначений урядом як ключовий для проведення індексації, — це підтримка найбільш вразливих категорій громадян. Справедливим є забезпечити індексацію доходів передусім громадянам, які отримують найменші виплати. Адже залишати під час війни без соціального захисту тих, хто не може працювати й для кого пенсія є єдиним джерелом доходів — безвідповідально, — підкреслила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

В уряді пояснюють, що з метою підтримки найменш захищених категорій громадян в умовах війни та високої інфляції, попри те, що законом про державний бюджет на 2023 рік Кабінету Міністрів України дозволено визначати умови й розміри індексації пенсій, уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2023 року та розширив коло тих, хто отримає підвищення пенсійних виплат.

Куди можна звертатися зі скаргами та питаннями?

На питання «Кременчуцького Телеграфу» щодо проведення індексації пенсій начальник відділу обслуговування громадян №7 Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області Роман Ареп’єв пояснив, що нарахування індексацій відбуватиметься автоматично спеціальною програмою.

Якщо ж у пенсіонерів виникають питання стосовно правильності нарахування індексації, то вони можуть звертатися на «гарячі лінії» Пенсійного фонду України або його територіальних відділів та управлінь, чи особисто звертатися до сервісного центру територіальних відділів обслуговування ПФУ за місцем проживання.

— Наші спеціалісти, хоча й не займаються нарахуванням індексації, але зможуть надати кваліфіковану відповідь на будь-які питання щодо індексації та нарахування пенсійних виплат. Крім того, звертатися можна на «гарячі лінії» обласного управління чи у ПФУ, — пояснив Роман Ареп’єв.

Контакти відділу обслуговування громадян №6 та №7 (сервісний центр) Головного управління Пенсійного фонду України в Полтавській області:

Адреса: м. Кременчук, вулиця Велика набережна, 9, телефони: (0536) 78-08-41 та 78-08-87

Контакти «гарячої лінії» Головного управління ПФУ в Полтавській області:

0-800-50-25-10 — безплатний;

безплатний; (0532) 56-53-29 — для цивільних пенсіонерів;

(05322) 7-47-33— для військових пенсіонерів;

Телефон контакт-центру (гарячої лінії) Пенсійного фонду України – 0 800 503 753, (044) 281-08-70, (044) 281-08-71