Пенсійний фонд Полтавщини змінив номери гарячих ліній: куди звертатись

Обласне управління ПФУ оприлюднило перелік сервісних центрів, до яких можна звернутися для розв'язання пенсійних питань
Головне управління Пенсійного фонду Полтавської області змінило номери гарячих ліній на Полтавщині. Про це повідомляють у Полтавській ОВА.
У зв’язку зі змінами номерів гарячих телефонних ліній Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області оновило інформацію щодо роботи сервісних центрів. Актуальна контактна інформація – в інфографіці.
Контакти пенсійного фонду у Кременчуці - (0536) 78-08-41 та 78-08-87 (вул. Велика набережна, 9).
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер