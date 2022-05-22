Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики»

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 545

Якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 000 «двохсотих» загарбників

Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.

- У нас однокомнатная в Астрахани 4 ляма стоит. Купил себе машину, Volkswagen polo, двенадцатого года. Цены, пиз*ец, как поднялись… – розповідає окупант, який уже отримав кошти за поранення.

Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».

Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 000 «двохсотих» загарбників.