Окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на «фантики»

Якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 000 «двохсотих» загарбників
Через сильну девальвацію 3 млн рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці. Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.
Його співбесідник жартує, що для наступної виплати, треба отримати ще одну порцію «люлєй» від ЗСУ – «…еще одно ранение, и как раз хватит».
Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і мізків, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до майже 29 000 «двохсотих» загарбників.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер