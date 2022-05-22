Борцю з Кременчука суперник після бою одягнув на плечі прапор України

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 840

Українець Кирило Горобець, який виступав за кременчуцький клуб Шторм, дебютував на турнірі One Championship. Перед поєдинком спортсмен розповів про напад росії на Україну та висловив слова підтримки для кожного українця.

Турнір One Championship, на якому виступив Горобець, відбувся у Сінгапурі. Влада країни заборонила виступати на ньому російським спортсменам. У результаті з вечора зняли трьох російських спортсменів: Едуард Сайк, Асланбек Зікреев і Тагір Халілов.

11 березня українець Кирило Горобець провів перший поєдинок у престижному ММА-промоушені One Championship, куди він перейшов з WWFC. Бій за правилами ММА відбувся проти в'єтнамця Мартіна Нгуєна.

На жаль, наш боєць поступився. Суперник після бою одягнув Кирилу прапор на спину та підтримав.

- Програв, але мене це не ламає, а навпаки лише заряджає та по спортивному злить. Я думаю, що це стане відправною точкою до нового етапу кар'єри. Те, що трапилося не саме страшне, переживу. Головне - перемога вдома. Україна я з вами, ми переможемо!, - сказав після бою Кирило Горобець.