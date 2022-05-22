Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Кременчук, Спорт, Кременчуг

Борцю з Кременчука суперник після бою одягнув на плечі прапор України

Сьогодні, 13:43 Переглядів: 840

 

Наш боєць Кирило Горубець поступився супернику

Українець Кирило Горобець, який виступав за кременчуцький клуб Шторм, дебютував на турнірі One Championship. Перед поєдинком спортсмен розповів про напад росії на Україну та висловив слова підтримки для кожного українця. 

Турнір One Championship, на якому виступив Горобець, відбувся у Сінгапурі. Влада країни заборонила виступати на ньому російським спортсменам. У результаті з вечора зняли трьох російських спортсменів: Едуард Сайк, Асланбек Зікреев і Тагір Халілов.

11 березня українець Кирило Горобець провів перший поєдинок у престижному ММА-промоушені One Championship, куди він перейшов з WWFC. Бій за правилами ММА відбувся проти в'єтнамця Мартіна Нгуєна. 

На жаль, наш боєць поступився. Суперник після бою одягнув Кирилу прапор на спину та підтримав. 

- Програв, але мене це не ламає, а навпаки лише заряджає та по спортивному злить. Я думаю, що це стане відправною точкою до нового етапу кар'єри. Те, що трапилося не саме страшне, переживу. Головне - перемога вдома. Україна я з вами, ми переможемо!, - сказав після бою Кирило Горобець. 

3
Автор: Альона Душенко

Підтримай Кременчуцький ТелеграфЪ

Підтримати
Теги: ММА Кирило Горобець
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 20 від 19 травня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 19 від 12 травня 2022

№ 18 від 5 травня 2022

№ 17 від 28 квітня 2022

№ 16 від 21 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 15 від 14 квітня 2022

№ 14 від 7 квітня 2022

№ 8 від 24 лютого 2022

Вверх