Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб - 23 серпня.
В Україні продовжили воєнний стан до 23 серпня 2022 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За законопроект, внесений у ВРУ Володимиром Зеленським, проголосувало 320 нардепів.
Крім того, 315 депутатів підтримало продовження строку загальної мобілізації.
Нагадаємо, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан, який мав тривати до 26 березня. Згодом його продовжили ще на 30 діб - до 25 квітня, а потім - до 25 травня.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер