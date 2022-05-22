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Кременчук, Путін проти українського народу

В Україні продовжили воєнний стан до 23 серпня

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 293

 Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і проведення загальної мобілізації на 90 діб - 23 серпня.

В Україні продовжили воєнний стан до 23 серпня 2022 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За законопроект, внесений у ВРУ Володимиром Зеленським, проголосувало 320 нардепів.

Крім того, 315 депутатів підтримало продовження строку загальної мобілізації. 

Нагадаємо, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан, який мав тривати до 26 березня. Згодом його продовжили ще на 30 діб - до 25 квітня, а потім - до 25 травня. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Ярослав Железняк

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Теги: воєнний стан
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