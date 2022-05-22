В Україні продовжили воєнний стан до 23 серпня

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В Україні продовжили воєнний стан до 23 серпня 2022 року. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. За законопроект, внесений у ВРУ Володимиром Зеленським, проголосувало 320 нардепів.

Крім того, 315 депутатів підтримало продовження строку загальної мобілізації.

Нагадаємо, 24 лютого президент російської федерації володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Того ж дня в державі було запроваджено воєнний стан, який мав тривати до 26 березня. Згодом його продовжили ще на 30 діб - до 25 квітня, а потім - до 25 травня.