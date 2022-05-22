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Кременчук, Надзвичайні новини

Увага! Поліція Полтавщини розшукує злочинця - він може мати зброю (фото)

Сьогодні, 15:54 Переглядів: 1 308

 Самостійно затримувати не слід - звертайтесь до правоохоронних органів

Поліція Полтавщини розшукує за вчинення злочину56- річного Миколу В’юницького 

за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ. 

Якщо вам відома інформація про місце перебування підозрюваного або є інші відомості про нього,  просимо повідомити до Лубенського райвідділу поліції за номерами: 

(05361) 73-628, (095)191-13-00, (050) 440-82-76 або 102.

У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, поліція закликала не вживати самостійних заходів для затримання, оскільки він може мати при собі вогнепальну зброю. Негайно викликайте поліцію.

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Автор: Олеся Данилова

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