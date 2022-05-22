Увага! Поліція Полтавщини розшукує злочинця - він може мати зброю (фото)

Поліція Полтавщини розшукує за вчинення злочину56- річного Миколу В’юницького
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Якщо вам відома інформація про місце перебування підозрюваного або є інші відомості про нього, просимо повідомити до Лубенського райвідділу поліції за номерами:
(05361) 73-628, (095)191-13-00, (050) 440-82-76 або 102.
У разі виявлення розшукуваного або місця його можливого переховування, поліція закликала не вживати самостійних заходів для затримання, оскільки він може мати при собі вогнепальну зброю. Негайно викликайте поліцію.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер