Спортсмени з Полтавщини здобули ще дві перемоги на на першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное

Збірна команда України з веслування на байдарках і каное братиме участь у другому етапі Кубку світу 23 травня
Ще дві перемоги здобули спортсмени з Полтавщини на першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное, повідомляє Полтавська ОВА.
На першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное наші спортсмени в останній день змагань здобули дві перемоги.
Так, Людмила Лузан у каное-одиночці на 500 метрів виборола «золото», Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-двійці на дистанції 500 метрів також взяли золоту медаль.
Тож збірна команда України з веслування на байдарках і каное братиме участь у другому етапі Кубку світу завтра, 23 травня.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер