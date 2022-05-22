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Кременчук, Спорт

Спортсмени з Полтавщини здобули ще дві перемоги на на першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 114

 Збірна команда України з веслування на байдарках і каное братиме участь у другому етапі Кубку світу  23 травня

Ще дві перемоги здобули спортсмени з Полтавщини на першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное, повідомляє Полтавська ОВА. 

На першому етапі Кубку світу з веслування на байдарках і каное наші  спортсмени в останній день змагань здобули дві перемоги. 

Так, Людмила Лузан у каное-одиночці на 500 метрів виборола «золото», Олег Кухарик та Ігор Трунов у байдарці-двійці на дистанції 500 метрів також взяли золоту медаль.

 

Тож збірна команда України з веслування на байдарках і каное братиме участь у другому етапі Кубку світу завтра, 23 травня.

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Автор: Олеся Данилова Джерело фото: Полтавська ОВА

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Теги: веслування збірна України Полтавщина
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