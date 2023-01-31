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В Україні вирішили скоротити пенсії одній категорії громадян – виплати зменшать аж на 40%

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 154 Коментарів: 1

 

Відповідний законопроєкт внесений до Верховної Ради напередодні Нового року

30 грудня у Верховній Раді України зареєстрований законопроєкт №8321, який передбачає внесення змін до статті 27 Закону України «Про Конституційний Суд України» щодо врегулювання пенсійного забезпечення суддів Конституційного Суду України. Проєкт закону 27 січня розглянув і схвалив парламентський комітет із соціальної політики та захисту прав ветеранів, який рекомендував Верховній Раді ухвалити його у першому читанні.

Законопроєкт №8321 передбачає зниження розміру щомісячного довічного утримання (пенсії) суддів КСУ. Наразі його розмір становить 50% від зарплати члена Конституційного Суду України, а це понад 150 тисяч грн. Пропонується його зменшити до 30%.

За думкою авторів законопроєкту, в умовах війни такі пенсії, які отримують колишні судді КСУ, викликають соціальну напругу в суспільстві, адже така пенсія у 70 разів перевищує мінімальну та приблизно у 20 разів більша за середню пенсію військовослужбовців. Депутати висловили думку, що для країни, яка воює і в якій половина населення бідує, такі контрасти у розмірах пенсій просто неприпустимі.

— Мати середню пенсію у розмірі 150 тисяч грн на місяць в умовах воєнного стану коштом єдиного соціального внеску — на мою думку, не є нормальним і справедливим стосовно громадян, які сплачують такий внесок та отримують пенсії в десятки разів менше, — пояснила позицію свого Комітету із соціальної політики та захисту прав ветеранів його голова Галина Третьякова.

За її словами зниження пенсії суддям КСУ до 30% місячної зарплати було б справедливим кроком. Якщо цей закон буде ухвалено, то щомісячне довічне утримання (пенсії) судді КСУ становитиме трохи понад 90 тисяч грн.

 

Нагадаємо, що розмір середньої пенсії в Україні за останніми даними складає 4622 грн. Середні виплати пенсіонерам, які й досі офіційно працюють, становлять 4837 грн.

Пенсійні виплати в розмірі понад 10 000 грн отримує лише 7,26% від усіх пенсіонерів.

За інформацією ПФУ, найбагатшими пенсіонерами в Україні є судді, які отримують найбільші пенсії (довічне утримання). Станом  на 1 січня середній розмір їх пенсій становив 96 200 грн.

Розмір пенсії за вислуги років, а такі пенсії отримують колишні військові, правоохоронці та ті, хто працював у шкідливих умовах, у середньому складають 8,1 тисячі грн.

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Автор: Віктор Крук
Теги: пенсії законопроєкт судді Верховна Рада зменшення виплат
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Коментарі: 1

368
Andron777:
Сьогодні, 16:18

А на 2500 грн за майже 40 річний стаж педагога ці судді не пробували пожити? 


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