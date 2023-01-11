Індексація пенсій у березні: кому та на скільки збільшяться пенсійні виплати

Сьогодні, 20:07 Переглядів: 1

Мінімальна зарплата цього року не індексується

У 2023 році основним пріоритетом державного бюджету є фінансування армії, безпеки та оборони. А тому коштів для підвищення мінімальних зарплат, пенсій та соціальних виплат у бюджеті не передбачено. Замороження соціальних виплат пояснюється критичною економічною ситуацією в Україні внаслідок війни. Втім, є одне виключення. І це щорічна індексація пенсій.

В Україні індексацію пенсій заплановано провести у березні згідно з чинним законодавством. У результаті розрахунковий розмір виплати збільшиться щонайменше на 22%. Слід нагадати, що у березні минулого року пенсії були проіндексовані на 14%.

Розрахунковий розмір пенсії – це сума, яка розрахована за формулою без урахування всіх можливих надбавок. Саме цю цифру і планують збільшити.

Розмір індексації у відсотках вираховується за певною формулою: сума від половини торішньої інфляції плюс половина середнього за три роки зростання зарплат.

Щодо другої складової, то вона буде незначною - близько 7%, а ось половина від розміру інфляції за 2022 рік очікується на рівні близько 15-16%. Точні дані Державна служба статистики України опублікує найближчими днями.

У результаті пенсії можуть індексувати (підвищити) приблизно на 22% або ж трохи більше. Деякі експерти називають цифру індексації у 24% - це максимум.

Але не всі пенсіонери у березні можуть розраховувати на таке збільшення виплат. Більшість українців, які отримують невеликі пенсії, відчують лише незначну добавку.

Річ у тому, що розрахунковий розмір їхньої пенсії може бути значно нижчим за ту суму, яку вони отримують щомісяця. А підвищуватимуть не фактичну пенсію, а лише її розрахункову величину - без різноманітних доплат. Через це найбільш відчутну добавку отримають ті пенсіонери, хто наразі отримує середню та велику пенсію.

Мінімальну зарплату цього року взагалі не індексують. Відтак, протягом 2023 року вона становитиме 6700 грн. Цю суму або ж більшу зобов’язаний виплачувати кожен роботодавець, який офіційно працевлаштував робітників.

Для індексації пенсій потрібно близько 60 млрд грн. При цьому в державному бюджеті на 2023 рік передбачено лише 40 млрд грн. Ще близько 20 млрд грн Мінфіну та ПФУ доведеться «знайти» протягом року.

Варто зазначити, що окрім індексації пенсій у березні, з 1 квітня планується провести автоматичний перерахунок пенсій громадянам пенсійного віку, які продовжують працювати.