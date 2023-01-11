Мінсоцполітики надало роз’яснення щодо виплати лікарняних у 2023 році

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З 1 січня Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві

У зв’язку з об’єднанням Пенсійного фонду з Фондом соцстраху виникають численні питання з приводу нарахування соціальних виплат. Зокрема, щодо нарахувань коштів за лікарняними. Мінсоцполітики надало з цього приводу роз’яснення на своєму офіційному сайті.

- З 1 січня 2023 року Пенсійний фонд України є уповноваженим органом управління в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві. Як і раніше, для отримання фінансування по лікарняних від Пенсійного фонду України роботодавцю необхідно подати заяву-розрахунок, що містить інформацію про нараховані застрахованим особам кошти, - пояснюють в міністерстві.

У Мінсоцполітики зазначають, що форма заяви-розрахунку залишилась незмінною, а умови здійснення виплат за лікарняними працівникам також не змінились.

Оплату лікарняних здійснює роботодавець, як це було і раніше — 5 днів за рахунок власних коштів, а починаючи з шостого дня — за рахунок страхових коштів. У випадку лікарняних внаслідок нещасного випадку на виробництві — з 18 дня непрацездатності.

Що змінилось? Закон скоротив час, протягом якого роботодавцям за поданими заявами-розрахунками мають надходити страхові кошти для виплати лікарняних від Пенсійного фонду України.

Якщо раніше Фонд соціального страхування України (ФССУ) перераховував кошти роботодавцям протягом 10 днів після надходження заяви-розрахунку, то Пенсійний фонд України має здійснювати таке фінансування протягом 3-х днів після надходження заяви-розрахунку.

Заява-розрахунок подається до ПФУ через особистий електронний кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг.

Функціонал пункту меню «Заяви-розрахунки» особистого кабінету страхувальника дозволяє знайти та переглянути заяви-розрахунки згідно з визначеними критеріями:

період реєстрації листків непрацездатності;

тип заяви-розрахунку (за електронними листками непрацездатності);

формування/редагування та відправка заяви-розрахунку до Пенсійного фонду України.

Під час формування заяви-розрахунку використовується інформація з електронного листка непрацездатності та реєстру застрахованих осіб.

Водночас до заяви-розрахунку можна додавати коментарі, пояснення та, за необхідності, скановані копії документів, які можуть бути використані при ухваленні рішення щодо фінансування.

Додатково Мінсоцполітики зазначає, що для поліпшення якості обслуговування та пришвидшення автоматизованого опрацювання заяв-розрахунків, максимальну кількість листків непрацездатності в одній заяві-розрахунку обмежено до 200 штук.

Для уникнення помилок при заповненні заяви-розрахунку використання лапок у назві суб’єкта господарювання не допускається.

Важливо: для подання заяв-розрахунків роботодавці не мають укладати з Пенсійним фондом України договір про визнання КЕП, як це було передбачено раніше у взаємовідносинах із ФССУ.

Роботодавці, які з певних причин не можуть користуватись електронним кабінетом на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України, можуть скласти заяву-розрахунок в паперовій формі та подати її до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.