Погода у Кременчуці на 12 січня

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У четвер, 12 січня, у Кременчуці збережеться морозна погода. Зранку та ввечері буде ясно, а вдень – мінлива хмарність. За даними сайтів прогнозу погоди, вдень температура повітря становитиме від -2°С до -3°С градусів, а ввечері – -4°С. Вітер – південно-східний. Опадів не передбачається.

Вночі з 11 на 12 січня стовпчики термометрів опустяться до -8°С нижче нуля.