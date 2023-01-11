Коли жінок-медиків зможуть призивати на військову службу за мобілізацією

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 134

Жінки, які мають медичну спеціальність, не підлягатимуть обов'язковій мобілізації до 2026 року. Зміни стосуються лише системи ведення їх військового обліку.

Про те, чи можуть мобілізувати жінок-медиків, в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Вона зазначила, що Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку. Втім, до 2026 року українки, які мають медичну спеціальність, не можуть бути мобілізовані без їхньої згоди. А от з 2026 року жінки-медики, які не стануть на військовий облік, не зможуть працевлаштуватись.

Представниці інших професій можуть ставати на військовий облік у добровільному порядку. Відповідні зміни до закону ухвалила Верховна Рада 7 жовтня 2022 року.

Варто зазначити, що згідно Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, який Кабмін затвердив 30 грудня 2022 року, заклади освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за 2 місяці до завершення навчання мають подавати список щодо випускниць до територіальних центрів комплектування (колишніх військкоматів) для їх постановки на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Ганна Маляр додала, що зараз на фронті за власним бажанням знаходяться близько 5 тисяч жінок – більшість з них медики.