В Україні ввели нові правила військового обліку: обов’язки військовозобов'язаних під час війни

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 924

Наприкінці минулого року в Україні затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які накладають на них певні обов’язки. На початку нового року Кабінет міністрів опублікував текст постанови № 1487, якою затверджено цей Порядок, в «Урядовому порталі».

Зміни передбачають серйозніший контроль за взяттям на облік, цифровізацію багатьох процесів, обмін даними між різними органами влади, реєстрами та працедавцями людей, які підлягають обліку.

Окремо порядок прописує нові правила взяття на облік жінок.

Військовий облік українців буде відбуватися через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Реєстр наповнюють уповноважені особи у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (колишні військкомати).

Подавати відомості про себе для військкомату можна буде через «Дію».

Якщо людина, що підпадає під військовий облік, переїхала, вона має в семиденний термін повідомити про це через центри надання адміністративних послуг або через «Дію». Вона також може звернутися безпосередньо до центрів комплектування.

На військовий облік мають ставати:

призовники від 16 років (у рік досягнення 17-річного віку) і до 27 років;

військовозобов'язані та резервісти, які не досягли граничного віку перебування у запасі (60 років);

жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, а також за власним бажанням жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, перелік яких затверджений міноборони.

На роботу чи навчання можуть приймати лише за наявності підтвердження, що військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації мають контролювати ці процеси серед своїх співробітників і надавати інформацію про них у відповідні органи влади.

Коли військовозобов'язані досягають граничного віку для перебування на обліку (60 років), вони мають з'явитися у відповідний центр комплектування у семиденний термін та знятися з військового обліку.

Військовий облік серед українців за кордоном будуть вести дипломатичні відомства, вони будуть також «сприяти поверненню» військовозобов'язаних в Україну під час мобілізації. Якщо українець перебуває за кордоном до трьох місяців, на військовий облік за кордоном можна не ставати.

Відповідно до нових Правил призовники, військовозобов'язані та резервісти повинні:

Перебувати на військовому обліку:

за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання — у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Крім того, призовники, військовозобов'язані та резервісти, які проживають в селах, селищах та містах, де відсутні відповідні ТЦК та СП, вони повинні перебувати на персонально-первинному військовому обліку у відповідних виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

за місцем роботи (навчання) - на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

в органах військового управління, військових частинах ЗСУ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органах спеціального призначення (резервісти);

у разі вибуття за межі України на строк більше трьох місяців — за місцем консульського обліку в закордонних дипломатичних установах України.

2. Вчасно прибувати за повісткою

Прибувати за викликом районних ТЦК та СП на збірні пункти, призовні дільниці у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках, розпорядженнях) ТЦК та СП для взяття на військовий облік та визначення призначення на особливий період, оформлення військово-облікових документів, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на навчальні та спеціальні збори військовозобов'язаних та резервістів;

Не міняти місце проживання під час війни

Не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час без дозволу керівника відповідного ТЦК та СП;

Проходити огляд та у разі необхідності лікування за рішенням ВЛК

Проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями військово0лікарських комісій.

Виконувати свій конституційний обов’язок перед державою

Проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі, проходити службу у військовому резерві;

Прибувати до ТЦК та СП особисто для зняття з обліку

Особисто прибувати з паспортом громадянина України і військово-обліковими документами для зняття з військового обліку в разі вибуття в іншу місцевість до нового місця проживання, за межі України на постійне місце проживання або на строк більше трьох місяців, у разі зміни місця проживання в межах міста.

Особисто реєструватися в ТЦК та СП після зміни місця проживання

Особисто в семиденний строк з дня прибуття до нового місця проживання прибувати із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до відповідного ТЦК та СП, який організовує та веде військовий облік на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, для взяття на військовий облік;

Особисто повідомляти про зміни персональних даних в ТЦК та СП

Особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 ЗУ «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

Регулярно особисто звіряти особисті дані в ТЦК та СП

Звіряти не рідше одного разу на 5 років власні персональні дані з обліковими даними ТЦК та СП.

Щороку подавати документи, що підтверджують право на відстрочку від призову

Щороку до 1 жовтня подавати до ТЦК та СП документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу або на військову службу по мобілізації.

Прибувати в ТЦК та СП особисто, якщо не прийшла повістка по призову

Якщо за будь-яких обставин повістка ТЦК та СП не надійшла, громадяни призовного віку зобов’язані прибути до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову на строкову військову службу, визначеного указом Президента України.

За втрату або пошкодження облікових документів військовозобов'язані несуть адміністративну відповідальність.

За ухилення від мобілізації військовозобов'язані несуть кримінальну відповідальність.