«Коли літаки полетіли над будинками — було страшно»: мер Кременчука Віталій Малецький

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 365

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що після звуків літаків зрозумів про початок повномасштабного наступу росії, 24 лютого 2022 року. Про це він розповів польському виданню Radio Opole.

— Коли літаки полетіли над нашими будинками — було страшно. Буквально через 30 секунд подзвонив командир нашого гарнізону. Я вже зрозумів, про що він буде говорити. Зібрав речі... Ми були готові, адже за 2 дні до того поставили блок-пости на під'їзді до міста, з метою забезпечення регулювання руху та уникнення провокацій. Ми знали, що війна буде, але не знали, що вона так швидко почнеться і в такому обсязі — ніхто навіть не здогадувався, — зауважив міський голова Віталій Малецький.

Міський голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький розповів про обстріли ТЕЦ, НПЗ, Кредмашу, Амстору та руйнування будинків. Також розповів як справлялися з масовим напливом внутрішніх переселенців та підтримку Польщі. Й додав, що першим зробить після перемоги — об'їздить звільнені міста, а також піде у відпустку на два тижні й планує відпочити десь на півдні України та у Польщі.