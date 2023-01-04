«Коли літаки полетіли над будинками — було страшно»: мер Кременчука Віталій Малецький

Міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів, що після звуків літаків зрозумів про початок повномасштабного наступу росії, 24 лютого 2022 року. Про це він розповів польському виданню Radio Opole.
Міський голова Кременчуцької територіальної громади Віталій Малецький розповів про обстріли ТЕЦ, НПЗ, Кредмашу, Амстору та руйнування будинків. Також розповів як справлялися з масовим напливом внутрішніх переселенців та підтримку Польщі. Й додав, що першим зробить після перемоги — об'їздить звільнені міста, а також піде у відпустку на два тижні й планує відпочити десь на півдні України та у Польщі.
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер