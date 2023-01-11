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Надзвичайні новини, Полтавщина

Полтавця судять за переправляння військовозобов'язаних чоловіків через кордон

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 142

 

За це чоловік отримав грошову винагороду 6 400 тис. доларів США

У Полтаві судитимуть 50-річного місцевого жителя, який незаконно переправляв військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це повідомляє пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

У період воєнного стану обвинувачений разом зі спільниками (жінкою та чоловіком із Чернівецької області) розробили схему незаконного перетину державного кордону для військовозобов’язаних громадян України. Для її реалізації полтавець підшукав двох місцевих жителів, які хотіли виїхати до Румунії, та відправив до Чернівецької області. Там їх зустріли співучасники злочину та забезпечили тимчасовим житлом, надали консультації щодо перетину кордону поза офіційним пунктом пропуску та отримали за послуги грошову винагороду – 6 400 тис. доларів США.

За скоєне за публічного обвинувачення Полтавської обласної прокуратури вироком Октябрського районного суду Полтави жінці вже призначили покарання. У цьому ж суді зараз триває розгляд обвинувального акта стосовно іншого співучасника злочину.

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Автор: Дарія Згура
Теги: війна гроші військовозобов'язані Полтава
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