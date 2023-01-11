На очах 10 000 глядачів троє хокеїстів «Кременчука» допомогли збірній перемогти у Канаді

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Вчора, 10 січня, студентська збірна України з хокею завершила Hockey Can’t Stop Tour перемогою над командою Університету Манітоби, яка посідає 6 місце в Західній конференції університетського чемпіонату Канади. Ця подія запам’ятається її учасникам надовго, адже звитягу наші хокеїсти під керівництвом тренера Вадима Шахрайчука здобули на льоду Canada Life Centre, домашньої арени клубу Національної хокейної ліги «Вінніпеґ Джетс», за присутності понад 10 000 глядачів. Мабуть, не буде помилкою сказати, що жоден із представників української команди за такої аудиторії ще не грав. У складі збірної зіграли троє гравців з ХК «Кременчук»: Гліб Крівошапкін, Денис Матусевич та Гліб Варава. На жаль, Денис отримав перелом й не допоможе команді у наступних матчах збірної.

«Манітоба Бізонс» (Канада) – студентська збірна України – 1:5 (0:1, 0:3, 1:1)

Шайби: 0:1 – М. Сімчук (Целогородцев), 04:41. 0:2 – Панченко (Матусевич), 21:06. 0:3 – Крівошапкін (Бородай), 29:23. 0:4 – Матусевич (Матейченко, Ратушний, – більш.), 38:23. 1:4 – Сколескі (Кін), 44:02. 1:5 – М. Сімчук (Крівошапкін), 46:37

«Бізонс»: Гаврилюк (Мьорфі, 20:00; Гаркнес, 40:00); Гартьє – Дик, Гукер – Сколескі – Остір; Ґоттфрід – Тот, Кін – Тіссен – Велосо; Патрік – Малчук, Кінґ – Бегун – Басараб; Стюарт, Аптаґон – Суттер – Февкс. Тренер – Майк Сірант

Україна: Кубрицький (Дьяченко, 40:00); Гребеник – Григор’єв, Бородай – Мазур – Целогородцев; Ратушний – Матусевич, Крівошапкін – М. Сімчук – Матейченко; Варава – Сисак, Панченко – Ружніков – Грабовецький; Зінченко – Ступак – Чіканцев. Тренер – Вадим Шахрайчук; асистенти – Костянтин Сімчук, Дмитро Христич

Кидки: 29 (8 + 8 + 13) – 34 (9 + 14 + 11)

Штраф: 8 (2 + 4 + 2) – 2 (0 + 0 + 2)

Напередодні цього поєдинку в обоймі у Шахрайчука з’явився один новачок – нападник Артем Матейченко, який виступає в NCAA за коледж Мангеттенвіля. Хокеїстові, який у 2018-му був капітаном юнацької збірної України на домашньому переможному чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, тренер відразу відвів місце в одній із ударних ланок, в трійці з Михайлом Сімчуком і Глібом Крівошапкіним. До слова, Гліб теж був у тій команді, яка п’ять років тому здобувала перемогу в Києві.

Саме ця нова ланка організувала першу шайбу в зустрічі, коли Росса Гаврилюка на добиванні переграв Сімчук. Та й загалом у першому періоді українці виглядали значно привабливіше і навіть провели другий гол. Проте його рефері скасував, оскільки Назар Ружніков добив шайбу у ворота ногою.

Зрештою, досхочу українці назабивалися в другому періоді. Почалося все зі швидкої шайби могутнім кидком з ходу від Ярослава Панченка. Трохи згодом, перехопивши в суперника шайбу на його половині біля борту, один в нуль Крівошапкіна вивів Денис Бородай. Гліб із новим голкіпером «бізонів» Бреттом Мьорфі розібрався майстерно. А незадовго до перерви в більшості відзначився, підкоригувавши шайбу у ворота після кидка Євгена Ратушного, Денис Матусевич – 4:0!

Головною інтригою заключного періоду був можливий шат-аут для нашого голкіпера. Але тренери вирішили замінити Дмитра Кубрицького і дати змогу відіграти заключну 20-хвилинку Богданові Дьяченку. Богдан врешті пропустив, однак більше засмутив не цей гол, який змінити підсумкового результату не зміг, а прикрість, яка сталася незадовго до того. В одному із зіткнень пошкодження отримав наш провідний оборонець Денис Матусевич. Лід він покинув за допомогою партнерів за командою і лікаря Володимира Секретного. Хочеться вірити, що пошкодження не завадить Денисові зіграти на Всесвітній універсіаді.

До завершення гри Сімчук і Крівошапкін змогли втекти в контратаку, майстерно її розіграли і поновили розрив у чотири шайби. Тож, канадське турне студентська збірна України завершила. Завтра тренерський штаб оголосить остаточний склад команди для участі у Всесвітній зимовій Універсіаді в Лейк-Плесіді. З тих гравців, які виступали на Hockey Can’t Stop Tour, у заявці не буде нападника Богдана Зінченка, котрий повернеться до лав клубу «Монреаль Фінікс». Але будуть нові хокеїсти з американських клубів, які не змогли виступити в Канаді через проблеми з відкриттям віз.

Двоє хокеїстів «Кременчука» продовжують тур Канадою

Вже 12 січня студентська збірна України розпочне свій виступ у XXXI Всесвітній зимовій Універсіаді серед чоловічих команд. У столицю ігор – американський Лейк-Плесід наша делегація вирушила наступного дня після перемоги над університетською командою «Манітоба Бізонс» (5:1), але з Канади до США збірна України до 25-ти років відправилась неоптимальним складом...

На жаль, в останній товариській грі у Вінніпезі важку травму отримав наш провідний захисник Денис Матусевич, який не зможе взяти участь в Універсіаді, а нападник Богдан Зінченко через візові обмеження змушений повернутися до свого канадського клубу «Монреаль Фінікс» (QJHL). Не дорахується тренерський штаб Вадима Шахрайчука та Костянтина Сімчука нашого «фіна» Данила Трахта, «угорця» Олександра Пересунька та драфтованого в НХЛ захисника Артура Чолача із «Баррі Кольтс» (Хокейна ліга Онтаріо), яких не відпустили на студентські ігри клуби.

Склад студентської збірної України для участі в Універсіаді-2023

Воротарі: Богдан Дьяченко («Берсерки»), Дмитро Кубрицький («Dauphin Kings», MJHL), Савва Сердюк («Сокіл»).

Оборонці: Гліб Варава («Кременчук»), Андрій Григор’єв, Іван Сисак (обидва – «Сокіл»), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – «Дніпро»), Олексій Дахновський («Corpus Christi IceRays», NAHL), Андрій Євтухов (Philadelphia Hockey Club, EHL), Арсен Палійчук («Danbury Jr. Hat Tricks», NAHL).

Нападники: Денис Бородай, Артем Целогородцев (обидва – «Дніпро»), Михайло Чіканцев («Подгале», Польща), Артем Грабовецький («Спарта» Прага U20, Чехія), Гліб Крівошапкін («Кременчук»), Артем Матейченко («Manhattanville College», NCAA), Вадим Мазур («Сокіл»), Ярослав Панченко, Назар Ружніков (обоє – «Енергія», Литва), Михайло Сімчук («Брукс Бандітс», AJHL, Канада), Богдан Ступак («Вієнер», Австрія).

Розклад матчів студентської збірної України в Універсіаді-2023:

12 січня Україна – Канада (20.00 за київським часом);

14 січня Латвія – Україна (23.30);

Латвія – Україна (23.30); 17 січня Україна – Швеція (3.00);

18 січня Чехія – Україна (23.30);

Чехія – Україна (23.30); 19 січня Японія – Україна (3.00).

Зазначимо, що попередній раунд за участю збірної України буде зіграний у Кантоні, штат Нью-Йорк, а вже медальний раунд пройде на ковзанці Олімпійського центру 1980 року у Лейк-Плесіді.

В іншій групі, яка зіграє у Потсдамі, штат Нью-Йорк, за нагороди змагатимуться: США, Велика Британія, Угорщина, Казахстан, Корея, Словаччина. З кожної групи до раунду до плей-оф вийдуть по дві найкращі збірні.