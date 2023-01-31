Ціни на автомобільне пальне на АЗС Кременчука та Полтавщини у вівторок, 31 січня

У вівторок, 31 січня, ціни на автомобільне пальне на Полтавщині та у Кременчуці майже не змінилися у порівнянні з цінами минулого дня. Лише два оператори знизили ціни на зріджений газ для автомобілів на 1 грн та 50 копійок відповідно.
Нагадуємо, що середні ціни на пальне по Полтавській області та по операторах є середньозваженими та наводяться за даними Мінфіну. Варто зазначити, що у деяких операторів ціни на різних АЗС можуть встановлюватися індивідуально, і, як наслідок, відрізнятися від цін, вказаних на сайті.
|
Вид палива
|
Ціна (грн)
|
Зміна ціни
|
Зміна у %
|
Бензин А-95 преміум
|
50,09
|0,00
|0%
|
Бензин А-95
|
48,91
|
0,00
|0%
|
Бензин А-92
|
47,48
|
0,00
|
0%
|
Дизельне пальне
|
52,65
|0,00
|0%
|
Газ автомобільний
|
26,98
|-0,19
|-0,690%
|
Оператор
|
А-95+
|
А-95
|
А-92
|
Дизельне пальне
|
Газ
|
BVS
|
50,99
|
48,99
|
|
52,99
|
27,99
|
Motto
|
48,98
|
|
|
52,98
|
|
WOG
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
28,48
|
Авіас
|
50,50
|
50,00
|
49,00
|
52,00
|
25,54
|
Автотранс
|
48,98
|
|
52,98
|
27,98
|
БРСМ-Нафта
|
47,79
|
|
|
52,99
|
26,49
|
ОККО
|
52,00
|
49,99
|
|
54,00
|
27,99
|
Укрнафта
|
48,50
|
46,50
|
45,95
|
50,50
|
24,95
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
№ 4 від 26 січня 2023Читати номер