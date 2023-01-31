На Полтавщині судили жінку, яка підпалила свою сусідку

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На Полтавщині жінку позбавили волі на 6 років, за підпал коханки свого чоловіка. Про це йдеться у рішенні Оржицького районного суду Полтавської області.

2 липня 2022 року, о 16.00 43-річна жителька Новооржицької тергромади, знайшла свого фактичного чоловіка вдома у 37-річної ймовірної коханки та запідозрила партнера у зраді. Після чого, вдарила коханку по обличчю, а та у відповідь почала ображати нападницю, що розлютило жінку і вона вирішила налякати та попередити коханку чоловіка. Того ж дня обвинувачена взяла вдома пластикову пляшку, в яку налила 100 мл бензину та прийшла додому до потерпілої, яка в цей час спала, облила ковдру й светр суперниці бензином та прикурюючи сигарету, кинула сірник і підпалила ковдру та светр жертви. Бензин загорівся на тілі жінки й палійка скинула ковдру з потерпілої та притушила її, а потерпіла – скинула светр. Жінки вийшли у двір. Коханка нібито знову почала ображати обвинувачену, винесла одяг та не просила про допомогу. За висновками судмедекспертів, потерпіла отримала термічні опіки 1-3 ступеня голови, шиї, грудної клітки, правої та лівої рук — загальною площею 35% поверхні тіла, з розвитком опікової хвороби, через що отримала тяжкі тілесні та загинула.

— Сестра потерпілої прийшла на місце події у той же день, побачила, що речі сестри лежали у дворі, а в її квартирі було повно диму. Померла лежала у квартирі, її руки та обличчя були в пухирях, обличчя було чорне і трішки не було волосся. Також, сестра померлої сказала, що матеріальних та моральних претензій не має, але бажає, щоб обвинувачену покарали позбавленням волі років на десять, – йдеться у справі.

Обвинувачена визнала провину за ч. 2 ст. 121 КК України. Вона сказала, що щиро розкаюється і попросила суворо не карати її через хворобу. Також, жінка не працює і має на утриманні неповнолітню дитину. Суд призначив покарання за ч. 2 ст. 121 із застосуванням ч. 1 статті 69 Кримінального кодексу України — 6 років за ґратами.

Перш ніж вирок набуде сили, жінці обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Апеляція на вирок може бути подана протягом тридцяти днів з моменту його проголошення до Полтавського апеляційного суду через Оржицький районний суд Полтавської області.