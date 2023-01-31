«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?» 

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надійшов лист від читачки Лілії, у якому вона просить порушити питання дошкільної освіти у Кременчуці — вірніше, її відсутності. Адже від початку війни дитячі садочки «працюють онлайн». Іншими словами — діти сидять по домівках. І якщо немає бабусь-дідусів, хтось із батьків змушений перебувати із дитиною вдома.
Пані Лілія, яка написала нам листа, об'єктивно зауважує, що у сусідніх містах дитячі садки працюють, а у Кременчуці влада навіть не намагається їх відкрити. При цьому приватні садки та школи працюють — тож, можливо, владі так вигідніше?
Ось лист читачки
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Через те, що у незалежних кременчуцьких журналістів — обмежений «доступ» до міських чиновників, напряму поставити запитання не можемо. Тому лист нашої читачки ми направили до виконавчого комітету із проханням його прокоментувати. Крім того, «Кременчуцького ТелеграфЪ» звернувся з офіційним запитом до департаменту освіти із запитанням, коли планується розпочати очний навчальний процес у закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах.
Про те, яку відповідь нам нададуть, ми обов’язково розповімо.
Раніше ми повідомляли, що у липні кременчужани вже закликали владу міста відкрити дитячі садки. Тоді на її звернення до департаменту освіти заявили, що дитячі садки не працюють, бо в них немає укриттів.
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№ 4 від 26 січня 2023Читати номер