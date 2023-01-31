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Кременчук, Освіта

«Можливо, міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки?» 

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 298

Батьки кременчуцьких дітей запитують, чому в інших містах влада працює, а у  Кременчуці — ні

До редакції «Кременчуцького Телеграфа» надійшов лист від читачки  Лілії, у якому вона просить порушити питання дошкільної освіти у Кременчуці — вірніше, її відсутності. Адже від початку війни дитячі садочки «працюють онлайн». Іншими словами — діти сидять по домівках. І якщо немає бабусь-дідусів, хтось із батьків змушений перебувати із дитиною вдома. 

Пані Лілія, яка написала нам листа, об'єктивно зауважує, що у сусідніх містах дитячі садки працюють, а у Кременчуці влада навіть не намагається їх відкрити. При цьому приватні садки та школи працюють — тож, можливо, владі так вигідніше?

Ось лист читачки

«Прошу Вас порушити питання про навчання дітей в школах та дитячих садочках. Моя донька з 24.02.2022 року не відвідує дитячий садок, хоч в інших містах, які поруч (Горішні Плавні, Олександрія тощо) садочки та школи працюють, адже міська влада зробила укриття. У Кременчуці працюють лише приватні садочки та школи. Вартість садочка 8000 - 10000 гривень. За рік війни міська влада не зробила жодного укриття у садочку, навіть для батьків, які працюють у критичній інфраструктурі. Можливо міська влада зацікавлена, щоб працювали лише приватні садочки? Батьки змушені звільнятися, щоб доглядати за дітьми, адже при мінімальній заробітній платі за приватний садок не заплатиш, а дітки позбавлені можливості повноцінно навчатися, а батьки заробляти гроші на життя. Прошу максимально вивчити дане питання та звернутися до міської влади з питанням роботи садочків, адже всі ми розуміємо, що найближчим часом війна не закінчиться, а питання відносно навчання дітей не вирішено. Садочки навіть не планують відкривати. Чому в інших містах міська влада працює, а тут навіть не намагаються ? Буду вдячна, якщо Ви допоможете у вирішенні даного питання!» 

У Кременчуцькому районі відкриваються дитсадки: ситуація в цілому спокійна та контрольована

Через те, що у незалежних кременчуцьких журналістів — обмежений «доступ» до міських чиновників, напряму поставити запитання не можемо. Тому лист нашої читачки ми направили до виконавчого комітету із проханням його прокоментувати. Крім того, «Кременчуцького ТелеграфЪ» звернувся з офіційним запитом до департаменту освіти із запитанням, коли планується розпочати очний навчальний процес у закладах загальної середньої освіти та дошкільних навчальних закладах. 

Про те, яку відповідь нам нададуть, ми обов’язково розповімо. 

Раніше ми повідомляли, що у липні кременчужани вже закликали владу міста відкрити дитячі садки. Тоді на її звернення до департаменту освіти заявили, що дитячі садки не працюють, бо в них немає укриттів.

«У п'ять хвилин ми вкладаємось»: як у Градизьку під час війни працюють дитсадки та школи

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: дитячі садочки скарга
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