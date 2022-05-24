У Кременчуцькому районі відкриваються дитсадки: ситуація в цілому спокійна та контрольована

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Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства, пожеж, підпалів та резонансних злочинів у Кременчуцькому районі за минулий день не зафіксовано. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.

Вчора патрульна поліція 9 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно 4 осіб поліцейські склали адмінпротоколи за домашнє насильство.

Також було затримано чоловіка за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.

Поступово у територіальних громадах Кременчуцького району поновлюють роботу дитячих садків. Їх відкрили вже у 4 ОТГ: 3 – у Горішньоплавнівській, 2 – в Омельницькій та по одному в Пришибській і Градизькій територіальних громадах.

- Сподіваюсь, що поступово дитсадки будуть відкриватись і в інших громадах району. Проте, головною умовою поновлення їх роботи залишається забезпечення безпеки дітей з урахуванням воєнного стану, тобто можливість їх евакуації до укриттів під час повітряної тривоги, - наголосив Олег Лєднік.