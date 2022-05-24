У Кременчуцькому районі відкриваються дитсадки: ситуація в цілому спокійна та контрольована

Ситуація на кордонах Полтавської області залишається спокійною, диверсійно-розвідувальних груп не виявлено, випадків мародерства, пожеж, підпалів та резонансних злочинів у Кременчуцькому районі за минулий день не зафіксовано. Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник районної військової адміністрації Олег Лєднік.
Вчора патрульна поліція 9 разів виїжджала на дзвінки громадян, які викликали правоохоронців через протиправну поведінку осіб у нетверезому стані. Відносно 4 осіб поліцейські склали адмінпротоколи за домашнє насильство.
Також було затримано чоловіка за підозрою у зберіганні наркотичних речовин. Наразі по даному випадку проводяться слідчі дії.
Поступово у територіальних громадах Кременчуцького району поновлюють роботу дитячих садків. Їх відкрили вже у 4 ОТГ: 3 – у Горішньоплавнівській, 2 – в Омельницькій та по одному в Пришибській і Градизькій територіальних громадах.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер