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Топ новина, Кременчук

З 25 травня у Кременчуці закривають Крюківський міст для пішоходів та велосипедистів

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 1 393

 

Крюківський міст для пропуску пішоходів і велосипедистів планують закрити на 30 днів

У Кременчуці закривають пропуск по мосту через Дніпро пішоходів та велосипедистів. Для них рух по Крюківському мосту заборонять на місяць через технологічні роботи, які проводитиме «Укрзалізниця». Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

- Із завтрашнього дня пропуск по Крюківському мосту пішоходів та велосипедистів буде закритий на 30 днів. Відповідний наказ Кременчуцької районної військової адміністрації я підпишу сьогодні. Це обумовлено потребами «Укрзалізниці», яка буде проводите на мосту технологічні роботи, - заявив Олег Лєднік.

За його словами, добиратися на інший берег Дніпра кременчужани та гості міста зможуть на громадському транспорті, або автівках. Їх рух перекриватися не буде.

Олег Лєднік також пояснив, що у дні прибуття нічних поїздів перед мостом буде чергувати маршрутка, яка перевозитиме людей на інший бік мосту.

- У разі екстрених випадків, таких як проїзд до лікарні чи інших, рішення щодо пропуску по мосту у нічний час буде прийматися військовими, які чергують на блок-постах перед мостом, - додав очільник РВА.
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Автор: Віктор Крук

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Теги: Крюківський міст Кременчук пішоходи велосипедист закриття
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