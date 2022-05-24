З 25 травня у Кременчуці закривають Крюківський міст для пішоходів та велосипедистів

У Кременчуці закривають пропуск по мосту через Дніпро пішоходів та велосипедистів. Для них рух по Крюківському мосту заборонять на місяць через технологічні роботи, які проводитиме «Укрзалізниця». Про це на ранковому брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.
За його словами, добиратися на інший берег Дніпра кременчужани та гості міста зможуть на громадському транспорті, або автівках. Їх рух перекриватися не буде.
Олег Лєднік також пояснив, що у дні прибуття нічних поїздів перед мостом буде чергувати маршрутка, яка перевозитиме людей на інший бік мосту.
№ 20 від 19 травня 2022Читати номер