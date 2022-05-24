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Кременчук

Як ціла Знам'янка переїхала до Кременчука: скільки зареєстровано переселенців

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 831

 Бомбардування та знищення росіянами міст та селищ змусило українців і східних регіонів тікати на захід 

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 24 травня зареєстровано 22 561 особу. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький. 

Всього з початку повномасштабної російсько-української війни до центру «Кременчук» звернулося 13 720 осіб. Кременчужани надали 1 050 приватних жител для безоплатного розміщення 3 277 внутрішньо переміщених осіб.
Варто зауважити, що за 90 днів повномасштабної війни Кременчук прийняв 22 561 українця, які тікали від обстрілів та бомбардувань росіян. Для розуміння, станом на 1 січня 2021 року у Знам'янці, яка находиться за 90 км від нашого міста проживало 21 749 осіб. За орієнтовною кількістю - це як за три місяці мешканці цілої Знам'янки перехали до Кременчука.
Для порівняння у сусідньому Світловодську зареєстровано близько 7 000 переселенців. 
- Наразі в Світловодській громаді офіційно зареєстровано 6 413 внутрішньо переміщених осіб, з них 1822 дітей, - повідомив міський голова Світловодська Андрій Маліцький.  
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Автор: Альона Душенко

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Теги: переселенці війна
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