Як ціла Знам'янка переїхала до Кременчука: скільки зареєстровано переселенців

У Кременчуці в Єдиній інформаційній базі даних внутрішньо переміщених осіб за місцем проживання станом на 24 травня зареєстровано 22 561 особу. Про це повідомив міський голова Кременчуцької міської ОТГ Віталій Малецький.

Всього з початку повномасштабної російсько-української війни до центру «Кременчук» звернулося 13 720 осіб. К ременчужани надали 1 050 приватних жител для безоплатного розміщення 3 277 внутрішньо переміщених осіб.

Варто зауважити, що за 90 днів повномасштабної війни Кременчук прийняв 22 561 українця, які тікали від обстрілів та бомбардувань росіян. Для розуміння, станом на 1 січня 2021 року у Знам'янці, яка находиться за 90 км від нашого міста проживало 21 749 осіб. За орієнтовною кількістю - це як за три місяці мешканці цілої Знам'янки перехали до Кременчука.

Для порівняння у сусідньому Світловодську зареєстровано близько 7 000 переселенців.