Кременчужан запрошують безкоштовно пройти військовий вишкіл
Сьогодні, 11:00Переглядів: 384
Якщо зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам запропонують стати до лав
Безкоштовний вишкіл у Кременчуці можна пройти на базі ДФТГ 12. Кременчужан навчать безпечному поводженню зі зброєю, основам індивідуальної тактики та базовим знанням з тактичної медицини.
- Хочеш миру - готуйся до війни. Кременчук ДФТГ 12. Як долучитися - зателефонувати 097-910-6014. Написати в телеграмі. Прийти на безкоштовний військовий вишкіл. Якщо ви зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам запропонують стати до лав ДФТГ 12 Кременчук, - йдеться у повідомленні.