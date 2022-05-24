Кременчужан запрошують безкоштовно пройти військовий вишкіл

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 384

Якщо зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам запропонують стати до лав

Безкоштовний вишкіл у Кременчуці можна пройти на базі ДФТГ 12. Кременчужан навчать безпечному поводженню зі зброєю, основам індивідуальної тактики та базовим знанням з тактичної медицини.





- Хочеш миру - готуйся до війни. Кременчук ДФТГ 12. Як долучитися - зателефонувати 097-910-6014. Написати в телеграмі . Прийти на безкоштовний військовий вишкіл. Якщо ви зарекомендуєте себе як дисциплінована та відповідальна людина, після проходження курсу, Вам запропонують стати до лав ДФТГ 12 Кременчук, - йдеться у повідомленні.

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