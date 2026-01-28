Отруєння невідомою речовиною на Полтавщині: є постраждалі та загиблі — ДСНС

Внаслідок інцидентів постраждали діти та загинули троє людей
За минулу добу, 27 січня, на території Полтавського району сталися два серйозні випадки отруєння невідомою речовиною. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.
Перший інцидент трапився вдень у селищі Котельва. Там отруєння зазнали двоє дітей. Інформації про залучення рятувальників не надходило.
Увечері того ж дня аналогічний випадок стався в селі Мачухи. Внаслідок отруєння невідомою речовиною загинули троє осіб. Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків не залучалися.
Обставини обох випадків та причини отруєнь з’ясовують відповідні служби.
Раніше ми повідомляли про загиблих у селі Мачухи — правоохоронці зазначали, що в приміщенні відчувався запах газу.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.