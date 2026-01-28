Отруєння невідомою речовиною на Полтавщині: є постраждалі та загиблі — ДСНС

За минулу добу, 27 січня, на території Полтавського району сталися два серйозні випадки отруєння невідомою речовиною. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.

Перший інцидент трапився вдень у селищі Котельва. Там отруєння зазнали двоє дітей. Інформації про залучення рятувальників не надходило.

Увечері того ж дня аналогічний випадок стався в селі Мачухи. Внаслідок отруєння невідомою речовиною загинули троє осіб. Підрозділи ДСНС до ліквідації наслідків не залучалися.

Обставини обох випадків та причини отруєнь з’ясовують відповідні служби.

Раніше ми повідомляли про загиблих у селі Мачухи — правоохоронці зазначали, що в приміщенні відчувався запах газу.