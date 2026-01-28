Учора, 27 січня, близько 19.00 в одному з житлових будинків у селі Мачухи під Полтавою виявили тіла трьох людей. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що у приміщенні також відчувався запах газу. На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти-криміналісти.
За даними правоохоронців, загиблими є місцеві мешканці — двоє чоловіків віком 45 і 37 років, а також 22-річна жінка.
Для встановлення точних причин смерті призначили судово-медичну експертизу.
Поліція порушила кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «нещасний випадок». Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, нещодавно у Лубнах двоє людей загинули від отруєння чадним газом.
