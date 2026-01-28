ГО "Захист держави"
Спорт

Троє хокеїстів із Кременчука потрапили до заявки збірної України

Сьогодні, 11:33

 Національна команда зіграє третій етап Європейського кубка націй у Шотландії

Стала відома заявка збірної України з хокею на третій етап Європейського кубка націй. До основного складу національної команди увійшли троє представників Кременчука.

Починаючи з 2 лютого збірна України перебуватиме у шотландському Единбурзі, де проведе короткий тренувальний збір. Уже 5 лютого команда розпочне виступи на третьому етапі Європейського кубка націй. Суперниками українців стануть збірні Великої Британії, Польщі та Словенії.

До основного складу збірної потрапили 25 хокеїстів, ще шість гравців включені до резервного списку.

Кременчуківці у заявці збірної

До основного складу збірної України увійшли:

  • Денис Матусевич — захисник (ХК «Кременчук»);
  • Віталій Лялька — нападник (ХК «Кременчук»).

У резервному списку національної команди:

  • Владислав Брага — нападник (ХК «Кременчук»).

Загалом у складі збірної представлені гравці клубів з України, Польщі, Чехії, Франції, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії, Італії, Нідерландів та Великої Британії.


Автор: Руслана Горгола
Теги: хокей збірна України
