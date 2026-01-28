Троє хокеїстів із Кременчука потрапили до заявки збірної України

Стала відома заявка збірної України з хокею на третій етап Європейського кубка націй. До основного складу національної команди увійшли троє представників Кременчука.
Починаючи з 2 лютого збірна України перебуватиме у шотландському Единбурзі, де проведе короткий тренувальний збір. Уже 5 лютого команда розпочне виступи на третьому етапі Європейського кубка націй. Суперниками українців стануть збірні Великої Британії, Польщі та Словенії.
До основного складу збірної потрапили 25 хокеїстів, ще шість гравців включені до резервного списку.
До основного складу збірної України увійшли:
У резервному списку національної команди:
Загалом у складі збірної представлені гравці клубів з України, Польщі, Чехії, Франції, Швейцарії, Фінляндії, Норвегії, Італії, Нідерландів та Великої Британії.
Нагадаємо, що капітан хокейного клубу «Кременчук» Віталій Лялька став одним із кращих бомбардирів Чемпіонату України.
