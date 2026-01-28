Сьогодні, 28 січня, близько 11.45 у Кременчуці лунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Імовірно, над містом працювала протиповітряна оборона.
Раніше у Повітряних силах попереджали про рух безпілотників у напрямку Кременчука.
Нині офіційної інформації від влади міста та області немає.
Нагадаємо, минулого тижня унаслідок падіння уламків безпілотника пошкоджень зазнав приватний будинок у Кременчуцькому районі.
