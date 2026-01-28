Яким буде лютий на Полтавщині: синоптики дали кліматичну характеристику

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 1

Полтавський обласний центр з гідрометеорології оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та попередній прогноз для Полтавської області.

За багаторічними спостереженнями, середня місячна температура повітря в лютому на Полтавщині становить від 2,7 до 3,6° морозу. Абсолютний максимум температури у цей місяць сягав 15,1–17,6° тепла, а мінімум — 30,2–33,8° морозу.

Середня місячна кількість опадів у лютому по області зазвичай складає 25–41 мм.

За даними Укргідрометцентру, Українського гідрометеорологічного інституту та світових центрів погоди, лютий 2026 року на Полтавщині прогнозують із середньою температурою близько 3,2° морозу, що відповідає кліматичній нормі. Кількість опадів очікується на рівні близько 35 мм, також у межах норми.

Синоптики зазначають, що перехід середньої добової температури повітря через 0° у бік потепління в більшості регіонів України зазвичай відбувається у другій або третій декаді лютого, а в окремих районах — уже на початку березня.

Нагадаємо, сьогодні, 28 січня, Кременчук скувала ожеледь — у місті перекрили кілька ділянок доріг.