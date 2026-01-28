Паркінг, дитячий майданчик, окремий вхід: на прибудинковий благоустрій гуртожитку на Троїцькій спрямовують ще майже 10 млн грн

У Кременчуці виділяють майже 10 мільйонів гривень на благоустрій прибудинкової території навколо гуртожитку для внутрішньо переміщених осіб на вулиці Троїцькій. Про це стало відомо із засідання комісії з питань бюджету та фінансів сьогодні, 28 січня.
Відомо, що розпорядником коштів є департамент житлово-комунального господарства. Виділену суму — а це 9 мільйонів 824 тисячі гривень — спрямують КЖЕП «Автозаводське», які й укладатимуть договори з підрядниками на облаштування благоустрою.
Як розповіла очільниця підприємства Оксана Кійло, на ці кошти планують:
облаштувати стоянку;
встановити дитячий майданчик;
облаштувати запасний вхід із підіймачем для маломобільних груп населення;
підготовку майданчика під генератор з окремим підключенням.
Зауважимо, що наприкінці минулого року на благоустрій території навколо гуртожитку на Троїцькій вже виділяли 2 млн грн.
Як зазначав міський голова Кременчука Віталій Малецький, здати в експлуатацію приміщення планують навесні, орієнтовно у квітні.
