У Кременчуці гуртожиток для ВПО на вулиці Троїцькій планують відкрити навесні

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 1

Орієнтовна ціна реалізації проєкту складає понад 100 мільйонів гривень, повідомив Малецький. Водночас точну суму витрат зможуть вже назвати після завершення робіт

Гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, що розташований на Троїцькій, планують здати навесні цьогоріч, орієнтовно це може статись у квітні. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час огляду об'єкта разом з новим керівником ОВА Віталієм Дяківничем 16 січня. 

— Нам ще треба деякі речі доробити формальні. Ми сподіваємося, що орієнтовно на початку квітня-наприкінці березня ми його здамо, — сказав Віталій Малецький. 

Загалом гуртожиток розрахований більш ніж на 400 внутрішньо переміщених осіб, повідомили під час огляду будівлі. Мешканці сплачуватимуть лише за комунальні послуги, саме ж проживання буде для них безоплатним.

На першому поверсі облаштували кімнати для людей з інвалідністю. У гуртожитку є квартири зі спільною кухнею, смартквартири та помешкання, розраховані на проживання сімей. У будівлі також планують створити міський осередок «Нові кременчужани», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть у місті або можуть сюди переїхати. 

Орієнтовна ціна реалізації проєкту складає понад 100 мільйонів гривень, повідомив Малецький. Водночас точну суму витрат зможуть вже назвати після завершення робіт. 

Затяжні роботи, можливі переплати у кошторисі: що не так з облаштуванням гуртожитку, і чи було б дешевше громаді придбати для ВПО нове житло

Додамо, що у червні 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб на понад 1,1 млн євро. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію частини гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень. 

За даними Youcontrol, підприємство, що спочатку мало взятись за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачали ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. У 2024 році навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником. 

У липні 2024 року КГЖЕП «Автозаводське» уклало новий договір з новим підрядником — з товариством з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».

Що відомо про ТОВ «Кремелектро»

За даними Clarity Project, фірму «Кремелектро» зареєстрували понад майже 14 років тому. ТОВ було учасником у понад тисячі закупівлях і підписало договори на понад 300 млн гривень. Значна більшість цих закупівель є неконкурентними, тобто угоди укладались напряму з підрядником. 

За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян.

Строки завершення робіт протягом трьох років переносились неодноразово.

Журналісти видання «Медіадоказ» у кошторисі з утеплення фасаду гуртожитку на майже 27 млн грн виявили близько пів мільйона ймовірної переплати. У документації також не вказувались конкретні позиції матеріалів, що використовувались під час ремонту будівлі. 

— Виявили цікаву закономірність: чим менше конкретики у назві позиції, тим більше запитань до ціни. Перевірити обґрунтованість цін було неможливо — у кошторисі не вказали ані виробника, ані характеристики вікон, мінераловатних і керамічних плит, — йдеться у матеріалі видання.

У коментарі журналістам директор компанії-підрядника «Кремелектро» Євген Бурлака повідомив, що основна причина затримки — нестача робочих рук. На питання, чому в кошторисі частина будівельних матеріалів зазначена без технічних характеристик він відповів коротко, що «усі сертифікати будуть, без них будівництво не здамо».

 

У матеріалі зазначають, що вартість цього житла співмірна з ціною квартир, які у Києві коштують майже вдвічі дешевше.

— Можна сказати, що це соціальне житло за ціною бізнес-класу. За офіційною версією КП «Інститут розвитку Кременчука», вартість проєкту — близько 100 мільйонів гривень. Якщо вірити цій цифрі, то один квадратний метр ремонту житлової площі обходиться у майже 73 тисячі гривень. Але реальні витрати, на Prozorro, уже «перевалили» за 138 мільйонів. При тому, що ця сума не враховує супутні витрати: коригування проєктної документації, авторський і технічний нагляд тощо. А це означає, що квадратний метр може коштувати більше — близько 90 тисяч, — йдеться у матеріалі.

Віталій Малецький заперечив, що за кошти, які були витрачені на ремонт гуртожитку, можна було б придбати нове житло для переселенців:

— Ну, подивіться ринок, скільки в нас квартира зараз у Кременчуці? 22,000 доларів коштує десь плюс-мінус однокімнатна квартира. Ну, без ремонту або там із радянським. У середньому мільйон, а тут 400 людей, — сказав Малецький. 

Втім ВПО зможуть користуватися ним лише тимчасово — без права приватизації, обміну чи здавання в оренду, зазначають журналісти.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на благоустрій території навколо гуртожитку на Троїцькій виділяли 2 млн грн.


