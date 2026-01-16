У Кременчуці гуртожиток для ВПО на вулиці Троїцькій планують відкрити навесні

Сьогодні, 14:48 Переглядів: 1

Гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб, що розташований на Троїцькій, планують здати навесні цьогоріч, орієнтовно це може статись у квітні. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький під час огляду об'єкта разом з новим керівником ОВА Віталієм Дяківничем 16 січня.

— Нам ще треба деякі речі доробити формальні. Ми сподіваємося, що орієнтовно на початку квітня-наприкінці березня ми його здамо, — сказав Віталій Малецький.

Загалом гуртожиток розрахований більш ніж на 400 внутрішньо переміщених осіб, повідомили під час огляду будівлі. Мешканці сплачуватимуть лише за комунальні послуги, саме ж проживання буде для них безоплатним.

На першому поверсі облаштували кімнати для людей з інвалідністю. У гуртожитку є квартири зі спільною кухнею, смартквартири та помешкання, розраховані на проживання сімей. У будівлі також планують створити міський осередок «Нові кременчужани», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть у місті або можуть сюди переїхати.

Орієнтовна ціна реалізації проєкту складає понад 100 мільйонів гривень, повідомив Малецький. Водночас точну суму витрат зможуть вже назвати після завершення робіт.

Затяжні роботи, можливі переплати у кошторисі: що не так з облаштуванням гуртожитку, і чи було б дешевше громаді придбати для ВПО нове житло

Додамо, що у червні 2023 року кременчуцька влада уклала грантовий договір з Міжнародною фінансовою корпорацією на ремонт житла для внутрішньо переміщених осіб на понад 1,1 млн євро. У січні КГЖЕП «Автозаводське» оголосило тендер на реконструкцію частини гуртожитку на вулиці Троїцькій 71/73. Роботи мали виконати до середини червня 2024 року, а їх вартість склала понад 32 млн гривень.

За даними Youcontrol, підприємство, що спочатку мало взятись за реконструкцію будівлі, фігурує у кримінальних справах. Зокрема, слідство підозрює фірму в привласненні, розтраті та заволодінні чужим майном за попередньою змовою групи осіб в особливо великих розмірах. У самому ж тендері правоохоронці вбачали ризики неналежного виконання договору й незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах.

Бюро економічної безпеки спрямувало замовнику рекомендацію розглянути можливість розірвання договору, а поліція мала перевірити переможця тендеру. У 2024 році навесні КГЖЕП «Автозаводське» розірвало договір з підрядником.

У липні 2024 року КГЖЕП «Автозаводське» уклало новий договір з новим підрядником — з товариством з обмеженою відповідальністю «Кремелектро».

Що відомо про ТОВ «Кремелектро»

За даними Clarity Project, фірму «Кремелектро» зареєстрували понад майже 14 років тому. ТОВ було учасником у понад тисячі закупівлях і підписало договори на понад 300 млн гривень. Значна більшість цих закупівель є неконкурентними, тобто угоди укладались напряму з підрядником.

За даними YouControl, засновниками «Кремелектро» є Євгеній Бурлака та Юрік Саркісян.

Строки завершення робіт протягом трьох років переносились неодноразово.

Журналісти видання «Медіадоказ» у кошторисі з утеплення фасаду гуртожитку на майже 27 млн грн виявили близько пів мільйона ймовірної переплати. У документації також не вказувались конкретні позиції матеріалів, що використовувались під час ремонту будівлі.

— Виявили цікаву закономірність: чим менше конкретики у назві позиції, тим більше запитань до ціни. Перевірити обґрунтованість цін було неможливо — у кошторисі не вказали ані виробника, ані характеристики вікон, мінераловатних і керамічних плит, — йдеться у матеріалі видання.

У коментарі журналістам директор компанії-підрядника «Кремелектро» Євген Бурлака повідомив, що основна причина затримки — нестача робочих рук. На питання, чому в кошторисі частина будівельних матеріалів зазначена без технічних характеристик він відповів коротко, що «усі сертифікати будуть, без них будівництво не здамо».

У матеріалі зазначають, що вартість цього житла співмірна з ціною квартир, які у Києві коштують майже вдвічі дешевше.

— Можна сказати, що це соціальне житло за ціною бізнес-класу. За офіційною версією КП «Інститут розвитку Кременчука», вартість проєкту — близько 100 мільйонів гривень. Якщо вірити цій цифрі, то один квадратний метр ремонту житлової площі обходиться у майже 73 тисячі гривень. Але реальні витрати, на Prozorro, уже «перевалили» за 138 мільйонів. При тому, що ця сума не враховує супутні витрати: коригування проєктної документації, авторський і технічний нагляд тощо. А це означає, що квадратний метр може коштувати більше — близько 90 тисяч, — йдеться у матеріалі.

Віталій Малецький заперечив, що за кошти, які були витрачені на ремонт гуртожитку, можна було б придбати нове житло для переселенців:

— Ну, подивіться ринок, скільки в нас квартира зараз у Кременчуці? 22,000 доларів коштує десь плюс-мінус однокімнатна квартира. Ну, без ремонту або там із радянським. У середньому мільйон, а тут 400 людей, — сказав Малецький.

Втім ВПО зможуть користуватися ним лише тимчасово — без права приватизації, обміну чи здавання в оренду, зазначають журналісти.