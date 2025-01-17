У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани»: запит депутата Іваняна

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 228 Коментарів: 2

Міський хаб має бути спрямований на всебічну підтримку переселенців, які проживають у Кременчуці

У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть у місті або можуть сюди переїхати. Ініціював створення такого хабу депутат Геннадій Іванян — із відповідним запитом він звернувся до своїх колег на засіданні сесії 17 січня.

За його словами, такий проєкт буде покликаний забезпечити інтеграцію переселенців у громаду та поліпшення їх життєвих умов.

Зокрема, виділив депутат Іванян 4 основні аспекти, на які першочергово має бути спрямована робота хабу «Нові кременчужани»:

розробити та побудувати нові житлові квартали для переселенців, а до розробки проєктних рішень залучити внутрішньо переміщених осіб та врахувати їхні думки;

створити умови для працевлаштування та економічної інтеграції переселенців через розробку спеціальних програм у співпраці з місцевим бізнесом;

забезпечити доступ до якісної освіти для дітей переселенців, розширити мережі медичних послуг та психологічної допомоги;

допомогти переселенцям максимально інтегруватися у життя громади. Для цього необхідно організовувати курси адаптації, культурні та соціальні заходи для кращого включення переселенців у життя міста.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повністю підтримав думку депутата і додав, що деякі речі із ним озвучених у місті робляться систематично із перших днів повномасштабного вторгнення.

Депутати одноголосно підтримали запит, підтвердивши намір працювати над розвитком програми інтеграції переселенців.

Нагадаємо, у липні 2024 року у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців із окупованого Маріуполя під назвою «ЯМаріуполь».

Додамо також, що у «Кременчуцького Телеграфа» є цикл матеріалів про переселенців, які нині живуть у Кременчуці і активно будують нове життя: