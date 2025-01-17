У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани»: запит депутата Іваняна

Міський хаб має бути спрямований на всебічну підтримку переселенців, які проживають у Кременчуці
У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть у місті або можуть сюди переїхати. Ініціював створення такого хабу депутат Геннадій Іванян — із відповідним запитом він звернувся до своїх колег на засіданні сесії 17 січня.
За його словами, такий проєкт буде покликаний забезпечити інтеграцію переселенців у громаду та поліпшення їх життєвих умов.
Зокрема, виділив депутат Іванян 4 основні аспекти, на які першочергово має бути спрямована робота хабу «Нові кременчужани»:
- розробити та побудувати нові житлові квартали для переселенців, а до розробки проєктних рішень залучити внутрішньо переміщених осіб та врахувати їхні думки;
- створити умови для працевлаштування та економічної інтеграції переселенців через розробку спеціальних програм у співпраці з місцевим бізнесом;
- забезпечити доступ до якісної освіти для дітей переселенців, розширити мережі медичних послуг та психологічної допомоги;
- допомогти переселенцям максимально інтегруватися у життя громади. Для цього необхідно організовувати курси адаптації, культурні та соціальні заходи для кращого включення переселенців у життя міста.
Міський голова Кременчука Віталій Малецький повністю підтримав думку депутата і додав, що деякі речі із ним озвучених у місті робляться систематично із перших днів повномасштабного вторгнення.
Депутати одноголосно підтримали запит, підтвердивши намір працювати над розвитком програми інтеграції переселенців.
Нагадаємо, у липні 2024 року у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців із окупованого Маріуполя під назвою «ЯМаріуполь».
Додамо також, що у «Кременчуцького Телеграфа» є цикл матеріалів про переселенців, які нині живуть у Кременчуці і активно будують нове життя:
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