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У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани»: запит депутата Іваняна

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 228 Коментарів: 2

 

Міський хаб має бути спрямований на всебічну підтримку переселенців, які проживають у Кременчуці

У Кременчуці можуть створити міський хаб «Нові кременчужани», спрямований на підтримку внутрішньо переміщених осіб, які зараз живуть у місті або можуть сюди переїхати. Ініціював створення такого хабу депутат Геннадій Іванян — із відповідним запитом він звернувся до своїх колег на засіданні сесії 17 січня.

За його словами, такий проєкт буде покликаний забезпечити інтеграцію переселенців у громаду та поліпшення їх життєвих умов.

Зокрема, виділив депутат Іванян 4 основні аспекти, на які першочергово має бути спрямована робота хабу «Нові кременчужани»:

  • розробити та побудувати нові житлові квартали для переселенців, а до розробки проєктних рішень залучити внутрішньо переміщених осіб та врахувати їхні думки;
  • створити умови для працевлаштування та економічної інтеграції переселенців через розробку спеціальних програм у співпраці з місцевим бізнесом;
  • забезпечити доступ до якісної освіти для дітей переселенців, розширити мережі медичних послуг та психологічної допомоги;
  • допомогти переселенцям максимально інтегруватися у життя громади. Для цього необхідно організовувати курси адаптації, культурні та соціальні заходи для кращого включення переселенців у життя міста.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повністю підтримав думку депутата і додав, що деякі речі із ним озвучених у місті робляться систематично із перших днів повномасштабного вторгнення.

Депутати одноголосно підтримали запит, підтвердивши намір працювати над розвитком програми інтеграції переселенців.

Нагадаємо, у липні 2024 року у Кременчуці відкрили Центр підтримки переселенців із окупованого Маріуполя під назвою «ЯМаріуполь».

Додамо також, що у «Кременчуцького Телеграфа» є цикл матеріалів про переселенців, які нині живуть у Кременчуці і активно будують нове життя:

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Геннадій Іванян депутатський запит хаб ВПО підтримка
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Коментарі: 2

1 255
Andron777:
Сьогодні, 13:58

Діло звичайно хороше та потрібне. Але треба і строгий контроль використання ресурсів. Нашим очільникам немає ніякої довіри. Розкрадуть навіть оком не моргнуть.


2 1
131
alexradion:
Сьогодні, 14:35

Знову ці "кременчужани"...


0 1

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