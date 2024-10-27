«Перед тим, хто має бажання, відкриваються зачинені двері» — переселенка зі Слов’янська розповіла, як зумба змінила її життя

Сьогодні, 17:15 Переглядів: 265

Тетяна Кандиба — життєрадісна людина. В неї сяють очі, з обличчя не сходить усмішка. Вона заряджає своєю енергією й з перших секунд знайомства стає твоїм другом. Важко повірити, що за плечима цієї жінки багато випробувань — настільки вона оптимістична. 50-річна переселенка зі Слов’янська, що на Донеччині, втратила все, але знайшла сили почати з нуля нове життя в Кременчуці.

Тетяна каже, того, що було, вже не повернеш, тож навіщо страждати? Набагато краще будувати майбутнє.

— І хоча війна може зруйнувати будь-які плани, все одно я з надією дивлюся у завтрашній день. Коли у 2014 році під нашими вікнами почали розгортатися певні події, ми з сім’єю прийняли для себе рішення виїжджати подалі від «руського миру». Ми не вірили жодному слову окупантів й розуміли, що нічого хорошого чекати не слід. Тоді Слов’янськ був 83 дні в окупації — протягом цього часу ми з діточками перебували у Добропіллі. Після деокупації міста повернулися додому, але спокій й впевненість до нас не повернулися. Весь час було відчуття, що це не кінець…Так і вийшло, ті 83 дні виявилися репетицією того, що нас чекало попереду, — розповідає Тетяна.

В пошуках спокійного життя

Про те, що буде велика війна, в Слов’янську говорили багато. Тетяна каже, що її «чекали» у 2018, «переносили» на 2019, потім на 2021-й.

— Але ж життя триває! І ми намагалися жити його повноцінно й не вірити чуткам. В рік вторгнення видали доньку заміж, купили їм квартиру у Харкові. Вони вили своє сімейне гніздечко у цьому чудовому місті, але…

Цим «але» стало повномасштабне вторгнення Росії на українську територію. Саме донька повідомила батькам про те, що почалося страшне. Обережне ранішнє СМС-повідомлення: «Мамо, ви спите?» не обіцяло нічого хорошого.

— Саме в ту мить, з тою СМСкою все перевернулося… Діти першими виїхали — в Харкові, на Салтівці на сьомому поверсі залишатися було небезпечно. В Слов’янську теж було гучно, але я чомусь вірила, що все закінчиться швидко, адже наша країна вже була підготовлена, мала зброю… Тому ми не збиралися знову все кидати та їхати з дому. Але з кожним днем місто порожніло — майже всі жінки виїхали за кордон. Нам теж пропонували, але я не погодилась, бо на той час залишилася без мами й не хотіла ще більше травмувати батька переїздами, незнайомими містами…

Слов’янськ обстрілювали, й Тетяна облаштувала у підвалі будинку більш-менш комфортне для життя укриття — вона все ще вірила у швидке закінчення війни. Але в один з днів її 75-річний батько сам запропонував виїжджати з-під обстрілів.

— Ми зібралися в один день. Точніше сказати за кілька годин. Вирішили — виїжджаємо. Повідомили рідних, свекра, вони теж поїхали з нами. З собою взяли найцінніше: паспорти, документи на житло. Що ще можна взяти з дому, в якому прожив все життя, в машину, набиту людьми? — з сумом каже Тетяна.

Кінцевою точкою маршруту обрали село в Дніпропетровській області — розташоване недалеко від Слов’янська, але ситуація там набагато спокійніша. Оселилися, навіть город посадили й врожай почали збирати. Але так сталося, що господар будівлі отримав важкі поранення на сумському напрямку й повернувся додому на реабілітацію.

Перед переселенцями знову постало питання пошуку нового житла.

— Ми поїхали з села. Жили в школах, ночували на підлогах, харчувалися, де прийдеться, волонтерили, навіть намагалися допомогти іншим. В якусь мить я зрозуміла, що більше не можу дозволити своїм рідним поневірятися, тому вирішила їхати у місто. Туди, де є життя. До речі, в сторону Кременчука я ніколи не дивилася. Просто тицьнула пальцем в мапу й потрапила саме сюди.

У Кременчуці Тетяна з рідними знайшли дешеву квартиру, без меблів, посуду, але з дахом над головою й без звуків вибухів за стіною.

— Батькові 75, свекрові — 78 років. Вони потребують хоча б мінімального комфорту, а де його взяти в порожній квартирі? І тут на допомогу прийшли небайдужі кременчужани — я досі за це вдячна. На собі відчула, що тут живуть добрі, чуйні люди.

Тетяні розповіли, що в ВПУ № 26 є майстерні, в яких можуть виготовити ліжка. Жінка звернулася до директора й через кілька днів отримала готові меблі — міцні, комфортні. Червоний хрест допоміг з матрацами, постільною білизною й необхідними ліками.

— Тож здавалося, життя почало налагоджуватися, але виявилося, що це не так. Психологічно я не готова була прийняти війну, мені здавалося, що все буде добре, але всередині думки дуже погані були й це позначилося на здоров’ї. Я почала хворіти, набирати вагу, впадати в депресію. Але розкисати не в моїх правилах! Щоб повернути впевненість в собі, я пішла в спорт. Спочатку купила абонемент, стала займатися собою, познайомилася з новими людьми й протягом місяця знайшла собі роботу. Мене запросили викладати зумбу в одну з кременчуцьких студій. І це була моя перша перемога над труднощами, над собою! — каже жінка, для якої тоді почалося нове життя.

«Мої дівчата — це моя друга сім’я»

Зумба — це не просто танці. Це напрямок, який має в собі те, що дуже потрібно людині в стані стресу. Тетяна це знає на власному досвіді:

— Тут можна танцювати, кричати, можна щось вигукувати, сміятися, радіти, тож вихлюпувати назовні все, що сидить всередині й не дає спокою. Через рухи ми позбуваємося гніву, страху, втоми, стресу. Це корисно і дітям, і дорослим, адже на своїх заняттях я дозволяю не стримувати емоції, а навпаки позбавлятися їх. Це дуже корисно, особливо для тих, що перебувають у важкому психологічному стані.

В групах, які займаються з Тетяною зумбою, багато переселенців з різних міст України. Для них заняття — не просто захоплення, це терапія від поганого настрою. Бо люди не тільки танцюють, але й спілкуються, дружать, діляться всім, що є на серці.

Разом проводять багато спільних заходів, святкують дні народження, інші свята, ходять на концерти, в музеї, їздять по екскурсіях.

В студії займаються жінки різного віку. Є дитячі й підліткові групи, є молоді дівчата, є жінки старше 45 років. Кілька місяців тому Тетяна набрала групу літніх жінок.

— І це було неймовірно! Приходили жінки 70+, були навіть 80-річні. Вони із задоволенням танцювали, пригадували свою молодість, співали українських пісень. Мої дівчата — це моя друга сім’я! В нас тут справжнє жіноче коло з підтримкою, своєю позитивною енергетикою. І це часто помічають чоловіки. Особливо коли вікові жінки повертаються додому з занять — в них сяють очі, тіло наповнено енергією, жінка розквітає. Це, звісно, привертає увагу, — каже тренерка.

Час на навчання, час на саморозвиток

Завжди активна Тетяна постійно шукає можливості для розвитку. Протягом двох років перебування у Кременчуці вона не витрачала марно час.

— У Кременчуці для переселенців багато можливостей. Людина, яка хоче розвиватися, може звернутися до фахівців й отримати допомогу. Тут багато громадських організацій, які підтримують. Я відвідувала не менше семи ГО, де проходили різні тренінги! Всі вони — безкоштовні! Коли питання саморозвитку стосується переселенців, в яких немає власного житла, багато труднощів й дуже обмежена кількість вільних грошей, навряд чи вийде витрачати їх на навчання. Тож безкоштовні тренінги — це величезна можливість!

Після одного з таких тренінгів, який проходив в ГО «Інша жінка», Тетяна Кандиба вирішила написати грантову заявку на розвиток студії. Перша спроба була невдалою, але з другої все вийшло! Завдяки донорам тренерка отримала апаратуру: музичний центр, велику колонку, й після цього почала проводити заняття не тільки у студії, але й на вулиці.

— Коли я тільки починала розбиратися з грантами, мені все було незрозуміло, але фахівці допомогли повірити в себе й все вийшло! В умовах вимкнення світла мати в наявності апаратуру на акумуляторах — це не просто подальший розвиток, це стабільна робота! До того ж з апаратурою ми стали виходити на заняття в парки, сквери. Ми проводимо свята, танцюємо, й цим цікавляться перехожі. Хтось долучається одразу, хтось потім приходить на заняття в студію.

Крім грант-менеджменту, Тетяна пройшла кілька психологічних тренінгів, які допомагають у спілкуванні, а нещодавно закінчила ще одне навчання й стала інструкторкою скандинавської ходьби.

— Мені сплатили навчання і я закінчила курси в Першій українській школі оздоровчої скандинавської ходьби. Тепер можу працювати в цьому напрямку також. Зазначу, що такі можливості дуже важливі для переселенців, яким складно знайти себе в новому місті. Коли роботи немає навіть для місцевих, така потужна підтримка для ВПО дуже цінна.

«Почати з нуля можна, головне, щоб було бажання»

Тетяна неодноразово підкреслювала, що вона оптимістка. За її словами, не тільки характер допомагає рухатися вперед. Головне — це бажання жити якісне щасливе життя.

Переселенка впевнена, що це можливо навіть тоді, коли твоє минуле зруйноване, а в майбутньому поки нічого немає.

— Ми самі будуємо своє щастя. Й тільки від нас самих залежить, яким буде наше життя. Попри війну треба далі жити, один одного підтримувати, насолоджуватися кожним днем. Тим, які щойно переїхали, хочу сказати — не треба боятися просити допомоги, треба звертатися в громадські організації, до психологів, волонтерити, якось виходити зі своєї мушлі й починати спілкуватися. Приходьте на танці, на заняття, підтримуйте військових — знаходьте своє коло й все буде добре! Гуртом з будь-якими складнощами впоратися набагато легше, — радить Тетяна.

Не зважаючи на все пережите, на втрачений бізнес, покинуту домівку й рідне місто, ця неймовірна жінка стверджує, що має все для щастя.

— Я займаюся тим, що люблю, я б танцювала днями й ночами, бо це моє! Дуже люблю своїх дівчат, ціную можливість далі розвиватися, приносити користь і собі, й людям! Тобто я щаслива жінка! — каже переселенка зі Слов’янська, для якої Кременчук став новим домом.