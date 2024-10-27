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Кременчук, Спорт

У Кременчуці пройшов чемпіонат міста з боксу – вихованці спортивного ліцею ім.Піддубного здобули 10 медалей

Сьогодні, 16:10 Переглядів: 141

 

Четверо вихованців ліцею стали чемпіонами Кременчука у різних вагових категоріях, серед них є дівчина

Два дні, 25 -26 жовтня, у Кременчуці проходив відкритий чемпіонат міста з боксу, присвячений 453-й річниці від дня заснування Кременчука та Дня Захисників і Захисниць України.

Як повідомляють на своїй сторінці у Facebook педагоги Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного, їх вихованці здобули 10 медалей, а четверо юних боксерів стали чемпіонами Кременчука у різних вагових категоріях. Серед переможців чемпіонату є дівчина.

Чемпіонами Кременчука стали — Грабовий Дмитро (38кг), Федій Дамір (44 кг), Гелуненко Роман (70 кг), Щур Анастасія (52 кг).

Срібні призери — Герсдорф Фелікс (40 кг), Богдан Дмитро (63 кг).

Бронзові призери — Свистун Артем (40 кг), Химченко Артем (52 кг), Дорошок Володимир (54 кг), Мамедов Каміл (57 кг).

— Вітання спортсменам та спортсменкам. Ви великі молодці! Щира подяка вашому тренеру Олександру Мальцеву!, - привітало медалістів та їх тренера керівництво спортивного ліцею.

«Кременчуцький Телеграф» також вітає усіх юних спортсменів, які здобули медалі та тих, у кого це ще попереду!

Нагадаємо, у жовтні юний спортсмен із Кременчука, вихованець  Кременчуцького спортивного ліцею ім.Піддубного Антон Пархоменко виборов «срібло» та посів ІІ місце під час Кубка України з таеквон-до.

А учениця Кременчуцького спортивного ліцею стали призерками на всеукраїнських змаганнях з кіокушинкай-карате.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Кременчуцький спортивний ліцей ім.Піддубного
Теги: спортивний ліцей Піддубний чемпіонат бокс Кременчук
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