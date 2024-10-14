Кременчуцькі спортсменки стали призерами на всеукраїнських змаганнях з кіокушинкай-карате

Кременчуцькі спортсменки взяли три медалі різного ґатунку у відкритому турнірі всеукраїнських змагань з кіокушинкай-карате «JUNIOR KYIV OPEN 2024». Про це повідомили на facebook-сторінці спортивного ліцею ім. Піддубного.
Результати спортсменок:
До змагань вихованців спортивної школи готував тренер Олександр Ложченко.
Нагадаємо, кременчуцькі спортсмени — призери Всеукраїнського турніру з дзюдо «Stronger Together Cup 2024»
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